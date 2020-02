Madagascar: Plaine d'Antananarivo - Menace de danger de crue

Le niveau de l'Ikopa commence à monter.C'est une vigilance jaune, signifiant une menace de danger, qu'indique le bulletin d'annonce des crues établi, hier, à 17h par l'Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo ou APIPA.

Menace de danger. L'APIPA place, depuis hier en fin d'après-midi, la plaine d'Antananarivo traversée par la rivière Sisaony, sous vigilance jaune, indiquant une menace de danger de crue. Depuis vendredi dernier et durant le week-end, les pluies abondantes qui s'abattent sur Antananarivo ont fait craindre une montée des eaux dans et autour de la capitale.La hausse du niveau d'eau est désormais confirmée par les données relevées dans les stations d'observation. En effet, à l'échelle d'Antelomita, le niveau de l'Ikopa est de 1,60 m. Le niveau monte et continuera de monter durant les douze prochaines heures.

Cette même tendance est retrouvée à l'échelle d'Ambohimanambola et à l'échelle de Bevomanga. A la station d'Ambohimanambola, l'Ikopa affiche un niveau de 2,15 m, tandis qu'à celle de Bevomanga, le niveau de l'Ikopa est de 2,75 m. Le niveau monte et montera encore durant les douze prochaines heures, mais il faut savoir que la côte de vigilance de menace de danger (jaune) à cette station est de 4,00 m. Les communes concernées par cette vigilance jaune sont celles de Tsiafahy, Bongatsara, Antanety, Ampahitrosy, Soalandy, Ampanefy, Soavina, Anosizato Andrefana, Ampitatafika, Ambavahaditokana, Fenoarivo, Itaosy, Ambohitrimanjaka, Fiadanana et Ampangabe.

Sisaony et Mamba. Quant à la rivière Sisaony, à l'échelle d'Andramasina, le niveau est de 1,65 m. On observe ici une baisse du niveau de l'eau, mais son évolution dépendra de la pluviométrie, indique le bulletin d'annonce des crues de l'APIPA. À l'échelle d'Ampitatafika, le niveau de la Sisaony est de 3,00 m.

Le niveau monte et montera également durant les douze heures à venir. La côte de vigilance de menace de danger (jaune) de 2,50 m est maintenant dépassée de 0,5m. Signalons que la côte de vigilance rouge (danger déclaré) à cette station est de 4,00 m. Et enfin, la rivière Mamba, à l'échelle d'Ambohidroa, affiche un niveau de 1,82 m. Ici également, le niveau monte. Rappelons qu'en matière de crues, on distingue deux principaux niveaux de vigilance, à savoir le niveau 1, vigilance jaune, signifiant menace de danger et le niveau 2, vigilance rouge, indiquant un danger déclaré.