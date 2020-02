Madagascar: Nouvelle offre de couverture santé - Distribution des cartes d'adhésion par la CNaPS et l'AFAFI

Pour permettre aux adhérents à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) de bénéficier d'une couverture de santé abordable, la caisse a signé une convention de partenariat avec la mutuelle de santé AFAFI au mois d'août 2019.

A travers cette collaboration, les deux entités ont développé une nouvelle offre de couverture santé qui sera proposée à toutes les personnes inscrites à la CNaPS dans tout Madagascar.Une campagne de sensibilisation a ainsi été menée par le Centre d'écoute et d'orientation de la CNaPS durant les mois précédents dans le but de faire connaître cette nouvelle offre. Et vendredi dernier, les 150 personnes inscrites à ce programme ont pu obtenir leurs cartes d'adhésion dans les bureaux de la CNaPS à 67 ha.

Selon les explications du Directeur général de la CNaPS, Mamy Rakotondraibe, cette couverture sera vulgarisée sur l'ensemble du pays mais le projet pilote sera d'abord appliqué à Antananarivo sur une durée d'un an. Et par ailleurs, lors de cette première distribution de cartes, l'équipe de l'AFAFI a dispensé une séance d'informations aux adhérents dans le but de leur présenter leurs droits ainsi que les différentes offres proposées dans ce programme.