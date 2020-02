Cote d'Ivoire: Energie solaire hors réseau - Le secteur représente un marché annuel de 1000 milliards Fcfa

Les systèmes solaires hors réseau qui fournissent de l'électricité et d'autres services énergétiques à 420 millions d'usagers, représentent désormais un marché annuel de 1000 milliards Fcfa, selon un nouveau rapport du Groupe de la Banque mondiale et de l'Association mondiale du secteur de l'énergie hors réseau (Gogla).

Intitulé 2020 Off-Grid Solar Market Trends, ce rapport rend compte des énormes progrès du secteur au cours de la dernière décennie. Depuis 2017, les recettes sont en hausse constante, progressant de 30% par an.

À ce jour, plus de 180 millions de systèmes solaires hors réseau ont été vendus dans le monde, sachant que les investissements ont progressé de plus de 800 milliards Fcfa depuis 2012.

Alors que 840 millions d'individus dans le monde restent privés d'accès à l'électricité, l'essor de cette filière est un enjeu vital pour la réalisation du septième objectif de développement durable, qui prévoit de garantir d'ici à 2030 l'accès de tous à des services énergétiques fiables, modernes et à un coût abordable.

« Le secteur de l'énergie solaire hors réseau joue un rôle clé dans l'universalisation de l'accès à l'électricité », a souligné Riccardo Puliti, directeur principal du pôle Énergie et industries extractives et directeur Infrastructures de la région Afrique à la Banque mondiale.

« Nous intensifions notre aide à nos pays clients pour les aider à exploiter ce potentiel à travers des solutions novatrices et financièrement tenables », ajoute-t-il.

Le rapport estime le besoin supplémentaire de financement à 11 milliards de dollars et insiste en particulier sur l'accélération nécessaire du rythme de croissance, à 13% par an, avec en parallèle la mobilisation de 7,7 milliards de dollars d'investissements extérieurs en faveur des entreprises et jusqu'à 3,4 milliards de dollars de fonds publics afin d'améliorer l'accessibilité de ces dispositifs.

« La seule solution efficace pour atteindre l'objectif d'un accès universel à l'horizon 2030 consiste à solliciter en masse des financements commerciaux », insiste Paulo de Bolle, directeur principal du Global Financial Institutions Group de la Société financière internationale (Sfc). «

Nous avons hâte de travailler avec nos banques partenaires locales sur les marchés hors réseau plus matures, où des emprunts commerciaux pourront tirer la croissance de la filière. »

Avec la saturation croissante des marchés matures, les entreprises tendent à s'aventurer sur de nouveaux segments encore mal desservis.

Et les consommateurs étant toujours plus friands d'appareils ménagers et de systèmes de sauvegarde, ces acteurs misent également sur la commercialisation de systèmes solaires domestiques, qui offrent des marges supérieures.

« Le rapport confirme à nouveau, l'impact du solaire hors réseau et met en évidence les incroyables opportunités qui s'offrent à nous », se réjouit Koen Peters, directeur exécutif de la Gogla. « Il fait un point détaillé sur la situation actuelle et sur la trajectoire que nous devons emprunter. »

Le résumé de ce rapport biennal a été dévoilé le 18 février 2020 lors du forum et de l'exposition consacrés aux énergies solaires hors réseau, le Global Off-Grid Solar Forum and Expo. La version complète sera disponible en mars 2020.