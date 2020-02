Madagascar: Judo - Championnat Vétéran - Luc Rasoanaivo reste égal à lui-même

Le championnat de Madagascar de judo vétéran a été couplé avec la célébration du Kagami Biraki à Mahamasina. L'ambassadeur du Japon, Higuchi Yoshihiro a honoré de sa présence cette fête traditionnelle japonaise.

Il ne compte pas encore lâcher prise. Luc Rasoanaivo Razafy du Judo club Saint-Michel engagé chez les moins de 81 kg a remporté le titre national devant Pierrot Ramaromitsonjolala du club Hakudokan au Championnat de Madagascar vétéran disputé à la salle du Petit Palais à Mahamasina. Un sommet national qui a réuni près de 12 judokas dans quatre catégories. Chez les moins de 66 kg, ils étaient six judokas à prétendre au titre. Mamy Dongoza du club Hakudokan a survolé cette catégorie en s'imposant face à Heriniaina Vestalys de l'ESCA

. Les médailles de bronze ont été remportées par Andry Christian du SCT et de Harinaivo Hajaniaina de Hakudokan. Toujours en moins de 66 kg, Lova Ratafika de l'USC a battu Marc Rabary du NJA. Et en moins de 90 kg, le titre est revenu à Andry Ralambo du Saint-Michel aux dépens de Lala Rivomanantsoa de Hakudokan. C'est le club d'Amparibe qui est rentré avec deux médailles d'or et une médaille respectivement pour Hakudokan et l'US Cheminots.

Ce championnat national réservé aux vétérans a servi d'ouverture de saison pour la fédération malgache de judo. Saisissant cette occasion, le Kagami Biraki a été célébré samedi toujours à Mahamasina en présence de l'ambassadeur du Japon à Madagascar, Higuchi Yoshihiro, de Rosa Rakotozafy, directeur général des Sports représentant le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto, des membres au sein de la fédération malgache de judo, des différents clubs de la capitale et la grande famille du judo malgache. « Le ministère est là et réitère son soutien pour le judo. L'ambassade du Japon a contribué au développement du sport à Madagascar notamment le judo. Que les liens et la collaboration entre les deux entités se poursuivent et se pérennisent dans l'atteinte des objectifs fixés par le chef d'Etat de faire du sport un élément essentiel pour rehausser la fierté nationale » a souligné Rosa Rakotozafy dans son discours.

Echange sportif. Célébré depuis 2010 par le club Hakudokan, en 2017, le Kagami Biraki est devenu un programme de la FMJ co-organisé avec Hakudokan. Le judo est l'une des disciplines qui a reçu une attention particulière de l'Ambassade. 7 volontaires du JICA pour le judo ont été déjà venus au pays pour assister la fédération dans l'éducation et la promotion de cet art martial japonais. « Cette fête marque non seulement la cérémonie de vœux mais aussi une occasion de retrouvailles de façon conviviale entre amis autour de tatami. Le judo est un art martial japonais qui s'est beaucoup développé dans le monde et qui s'est largement répandu sur le territoire malgache. Madagascar a participé aux derniers championnats du monde au Japon en 2019.

Le gouvernement du Japon attache une grande importance aux échanges sportifs avec Madagascar dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020. 7 judokas et un entraîneur étaient partis au Japon en 2018 pour un stage. Siteny Thierry a reçu le certificat d'honneur du ministre des Affaires étrangères du Japon l'année dernière pour ses actions dans la promotion de cette discipline. Le Japon a le plus grand plaisir d'accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques et espère que Madagascar sera bien représenté. Les échanges sportifs nippo-malgaches vont s'élargir dans d'autres disciplines » a déclaré Higuchi Yoshihiro.