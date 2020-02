Algérie: La révision de la Constitution intervient pour satisfaire les revendications du Hirak

Alger — La décision du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune portant "révision de la Constitution" intervient pour "satisfaire les revendications du peuple et du Hirak Populaire" pour l'édification d'une Algérie nouvelle, a affirmé dimanche à Alger le président du Conseil Constitutionnel, Kamel Feniche.

S'adressant à la presse en marge des travaux d'un colloque international sur "la justice constitutionnelle et la protection des droits et libertés" organisé dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de la création du Conseil Constitutionnel, M. Feniche a déclaré "nous saluons la décision prise par le Président Abdelmadjid Tebboune portant révision de la Constitution", ajoutant que "ce pas intervient pour satisfaire les revendications du peuple et du Hirak populaire".

Par ailleurs, M. Fenniche s'est félicité du "rôle" de "tous les dispositifs et de toutes les institutions" impliqués dans la lutte contre la corruption.Depuis sa création, le Conseil Constitutionnel a permis de garantir "la transparence des élections" et "le droit du citoyen au vote et à la candidature", garantis par la Constitution, a-t-il précisé.Les travaux du colloque international se poursuivent en ateliers jusqu'au 24 février courant, avec la participation de plusieurs délégations étrangères.