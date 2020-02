Algérie: Un exposé sur le développement du secteur de la culture et de l'industrie cinématographique approuvé

Alger — Le Conseil des ministres, tenu dimanche sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, a approuvé un exposé présenté par la ministre de la Culture, Malika Bendouda sur "le développement du secteur de la culture et de l'industrie cinématographique", selon un communiqué rendu public dimanche par la présidence de la République.

L'exposé présenté par la ministre Bendouda porte sur une analyse détaillée de l'état du secteur et propose une stratégie de son développement pour la période 2020-2024 en collaboration avec plusieurs autres départements ministériels.Il a été question, en outre, de la restructuration des Théâtres régionaux et du lancement de petits théâtres communaux ainsi que le perfectionnement des formateurs et encadreurs.

Le deuxième axe concerne le lancement de l'industrie cinématographique par la création d'une dynamique de diffusion de longs métrages disponibles au ministère, dans les salles de cinéma, la création d'un Centre cinématographique national, l'augmentation de la production cinématographique à 20 films par an et la régularisation définitive de la situation des salles de cinéma sous tutelle des collectivités locales, dont la plupart sont hors service.

Pour réaliser un décollage dans ce domaine, la ministre a proposé des exonérations fiscales et parafiscales en faveur des professionnels du secteur.Le troisième axe porte sur la valorisation des sites archéologiques et la promotion du tourisme culturel.La concrétisation de cette stratégie implique la révision du cadre législatif, administratif, structurel et de services de la production culturelle.

Il a en outre affirmé que "la relance de l'industrie cinématographique vise à encourager l'investissement dans les studios de production en octroyant toutes les mesures incitatives aux professionnels, notamment le foncier et les crédits bancaires, en vue de diversifier cette production pour qu'elle contribue au renforcement du patriotisme des Algériens et du sentiment de fierté à l'égard de l'Algérie et de son histoire, toute entière".

Le conseil des ministres a tenu sa réunion au siège de la présidence de la République, avec ordre de jour les dossiers concernant plusieurs secteurs tels le projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine, le projet de loi relatif à l'information et la communication et autres projets liés à l'industrie et la jeunesse et les sports.