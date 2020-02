Tunisie: «Sur les traces des lettres », film documentaire de Mohamed Salah Argui - A Douz, tout le monde est poète

D'un poème à un autre, les personnages défilent racontant histoire, parole libre, genèse et valeur véhiculées par une culture orale, spontanée et fluide comme venue d'un autre monde... loin du nôtre, nous citadins... Car à Douz tout le monde est poète et le cinéma le raconte si bien. « Sur les traces des lettres » de Mohamed Salah Argui en témoigne.

Les glissements sont faciles, tellement il y a eu des reportages sur le Festival de Douz et les dérapages sont tentants quand il s'agit de ce genre de documentaire relatif à des thématiques largement traitées d'une manière folklorique. « Sur les traces des lettres » nous a fascinés et surpris par l'originalité de son traitement malgré la pauvreté et les limites de l'espace filmé.

Nous sommes en plein Festival de Douz, le royaume des arts populaires, ces images que nous consommons chaque année via les nombreux reportages télé : le sloughi qui poursuit le lièvre, le combat de chameaux, la parade des chamelles, les « fantasia » des cavaliers et les poètes populaires. Rares sont les fois où l'on tend l'oreille pour écouter ces précieuses paroles. Les poètes de Douz lors du festival font partie du pauvre décor d'une maison de la culture portant le prestigieux nom de Mohamed-Marzouki.Et pourtant, le film de Mohamed Salah Argui a réussi à nous séduire avec ce que nous connaissons déjà, à nous faire écouter des paroles sorties de notre lexique et du cadre conventionnel. De libres paroles vibrantes et affranchies.

L'écriture, faite avec la complicité de Marouene El Meddeb, laisse transparaître beaucoup de patience et de retenue. On ne cède pas à l'urgence, on se laisse guider par le rythme d'une vie en dehors de nos codes. La poésie dicte la majeure partie du film. Elle en est l'objet, le sens et le fil conducteur. Pas de beauty shot gratuit, on ne cède pas à la tentation face à la beauté des lieux et des espaces, et aucune gratuité ne trouve sa place dans ce propos filmique.

Les personnages défilent avec fluidité, annoncés sur la scène de la maison de la culture et récupérés dans leur lieu naturel. Le poème, qui commence au festival, se termine dans une image sans fioriture et la parole en sort vraie.Entre le Festival de Douz et ceux qui le peuplent c'est une longue histoire d'amour, de désir et de séparation. Un bras de fer entre le conventionnel et les standards, d'un côté, et la marge et les insurgés de la plume, de l'autre.L'hommage rendu par ce film s'adresse à ces diseurs, à la verve si naturelle, à une culture discriminée comme les siens.

La présence de la Radio nationale via l'émission de notre collègue Ameni Boularès vient souligner l'importance du service public, ce média qui joue et assume pleinement son rôle de témoin et de documentation et d'archives. Les poèmes dits ce jour-là en direct ne seront peut-être jamais édités ou diffusés ailleurs. Le cinéaste, par ce procédé, met le doigt sur la responsabilité de l'Etat dans la préservation de ce patrimoine immatériel. Ce message rejoint les images finales du film annonçant le décès de trois des vrais piliers de la poésie populaire de Douz : Salem Ben Omrane, Ali Lassoued Merzougui et Al-Aïdi Belghith que nous avons eu la chance de découvrir tout au long du film.

Un seul bémol gâche notre plaisir, c'est l'absence de poétesses dans le film, pourtant on les a citées à plus d'une reprise et nous avons même eu droit à une magnifique séquence bouleversante de force et de fougue avec cette femme qui crève l'écran durant un laps de temps et que nous ne revoyons plus nulle part.La force de ce film de 90 minutes réside dans son aspect documentaire sans fioriture; il réside aussi dans la force de ses personnages, la fougue de leurs paroles, le sens de la vie qu'ils véhiculent, leur univers à part fait de sable et de mots.

Et c'est d'un poème à un autre que tout ce beau monde défile racontant histoire, inspiration, genèse et valeur véhiculées par une culture orale, spontanée et fluide, comme venue d'une autre monde... loin du nôtre, nous citadins... car à Douz tout le monde est poète et le cinéma le raconte si bien. « Sur les traces des lettres » de Mohamed Salah Argui est l'heureux élu pour témoigner et garder une trace.