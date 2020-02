Tunisie: Tennis de table | Coupe d'Afrique et tournoi qualificatifs des JO - Le must des pongistes à Radès

La fête du tennis de table continental débutera aujourd'hui dans la salle olympique de Radès par la coupe d'Afrique individuelle qui se poursuivra jusqu'au 26 de ce mois.

Les 16 meilleurs pongistes devant participer à cette joute africaine viennent de 15 pays, soit la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Sénégal, la RDC, la République du Congo, le Kenya, l'Egypte, le Cameroun, le Nigeria, le Bénin, le Ghana, l'Algérie, l'Ethiopie et la Tunisie qui sera représentée par Adam Hmam, Fadwa Karsi et Safa Saïdani: «Nos pongistes se sont bien préparés. Les messieurs venaient d'effectuer un stage en France au cours duquel ils ont disputé quelques matches avec des équipes françaises. Quant aux jeunes filles, elles ont effectué un stage en Jordanie en compagnie de quelques équipes nationales arabes contre lesquelles elle ont disputé des rencontres intéressantes. Bref, nos athlètes sont fin prêts pour réaliser des résultats honorables, et ce, malgré le niveau relevé de quelques pongistes africains dont deux Nigérians et surtout un Sénégalais qui pourrait créer la surprise», a confié l'entraîneur national Guidara Hmam, seul pongiste tunisien ayant été qualifié aux olympiades de 2000 à Sidney.

Cette coupe africaine est qualificative à la coupe du monde messieurs qui aura lieu en Allemagne, et à la joute féminine programmée en Thaïlande: «Le niveau s'annonce relevé et la lutte sera forcément serrée. Toutefois, nos deux pongistes Adam Hmam et Fadoua Karssi ont des chances sérieuses pour se qualifier au Mondial. Adem Hmam est le premier Tunisien qui a décroché une médaille d'or aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2010. Pour Karsi, elle a acquis de l'expérience en participant à des tournois internationaux à ses propres frais», a précisé Guidara Hmam .

Tokyo, second objectif

Pour le tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo, l'entraîneur national Guidara Hmam est optimiste : «Participer aux JO est l'objectif principal de tout sportif . Notre pays sera représenté aux olympiades de Tokyo par un bon nombre de pongistes. Je cite Adam Hmam, Fadwa Karsi, Safa Saïdani, et l'équipe du duo mixte composée de Fadwa Karsi et Thameur Mamia», a déclaré Guidara Hmam. Pour le tournoi international des jeunes devant se dérouler du 17 au 24 avril 2020 dans la salle olympique de Radès, l'entraîneur national n'a pas hésité à dire que cette joute est devenue une référence : «220 athlètes seront au rendez-vous»... «Le tennis de table, comme la majorité de tous autres sports individuels dans notre pays, est un sport familial», a conclu l'entraîneur national, Guidara Hmam.