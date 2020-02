Cameroun/Rwanda: Dans la tanière - Le test rwandais

Cet après-midi au stade Ahmadou Ahidjo, le Cameroun va livrer son troisième match amical en l'espace d'une semaine.

Hier en en milieu de matinée, l'équipe du Cameroun a tenu sa dernière séance d'entraînement de la semaine écoulée. C'était au stade Ahmadou Ahidjo qui va accueillir cet après-midi le match amical entre les sélections amateurs du Cameroun et du Rwanda. Un match d'évaluation pour les deux équipes, qui entre dans la préparation du Championnat d'Afrique des nations Cameroun 2020. Il s'agit du troisième match test des poulains d'Yves Clément Arroga face à un pays qualifié pour la compétition qui aura lieu du 4 au 25 avril prochain.

En effet, les Lions A' sortent d'un stage de cinq jours au Congo. Un séjour congolais agrémenté de séances d'entraînement et de deux matchs amicaux. Le premier le 16 février dernier ponctué par une victoire (1-0) sur la RDC, le second, quatre jours plus tard, clôturé par un match nul (1-1) face au Congo. Deux matchs qui ont surtout permis au staff technique de jauger de nouveau les 26 joueurs ayant fait le déplacement. Yves Clément Arroga a concocté deux équipes différentes lors des deux rencontres. Si l'on se satisfait de l'état d'esprit et de l'absence de défaite, on peut toutefois noter la récurrence de flottements défensifs. Des errements auxquels s'ajoute un projet de jeu de possession dans le camp adverse et de pressing haut dans le replacement défensif pas encore parfaitement assimilé.

Des lacunes identifiées par le staff technique qui entend les combler avec le noyau de l'effectif qui se forme progressivement. « Nous devons continuer à travailler car ce sont de bons joueurs à la maison qui doivent encore nous montrer ce qu'ils peuvent faire pour que cette équipe puisse être une équipe gagnante », déclarait le sélectionneur national après le nul face au Congo. Des réajustements qui seront scrutés cet après-midi dans la cuvette de Mfandena à deux jours de la fin de ce quatrième regroupement.