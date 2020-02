Tunisie: Portrait de Imen Mehani - La Tunisienne qui a emballé Shakira !

Après avoir fait sensation en France, Imen Mehani rêve de conquérir Hollywood.Récit fabuleux d'un petit conte de fées

Elle est, pour le moment, la seule Tunisienne à avoir pu approcher et emballer la superstar mondiale Shakira. Non, il ne s'agit pas d'une illusion, mais bien d'une réalité, comme en témoignent certains articles publiés par des médias français. Au fait, qui a pu séduire cette bombe sud-américaine ? Presque personne, oserions--nous répondre, sauf que, cette fois, c'est une fille qui ne payait pas de mine, qui a réussi cet exploit. Il s'agit d'une certaine Imen Mehani.

Une jeune femme de nationalité tunisienne qui devra, nous Tunisiens, nous combler de fierté.La fierté de voir une de nos compatriotes en chair et en os réussir là où tant d'autres de ses semblables avaient échoué. Cela s'est passé, l'autre jour, à Paris où réside Imen. Celle -ci, apprenant la nouvelle de la production de Shakira ce soir -là, a «juré «de ne pas rater l'occasion d'aller voir et applaudir celle qui l'a toujours envoûtée jusqu'à l'ensorcellement. «Oui, se remémore -t-elle, pour moi, il fallait coûte que coûte être de la fête. Car, l'événement était d'autant plus grandiose que j'étais prête à me couper en quatre pour voir de près ma chanteuse préférée».

Deux heures de défoulement et d'extase dans une salle debout n'ont pas suffi au bonheur de Imen qui tenait absolument à jouer les prolongations après la fin du show. En effet, prenant son courage à deux mains, elle se rua aussitôt sur la loge des coulisses, défiant flics et gorilles de la star. Se retrouvant enfin face à son idole, elle tomba dans ses bras, tout en lui lançant ce «je t'aime» qu'elle gardait dans son cœur. Surprise, puis carrément emballée par sa belle voix, Shakira la remercia ,avant d'accéder à son vœu de rejoindre la communauté des fans de la diva de la musique latino.

Quelques jours plus tard, Imen lui envoya son dernier clip qui fut derrière son réel envol artistique. En réaction à ce cadeau, Shakira lui exprima, via Instagram, son admiration «pour la bonne qualité de cette œuvre», tout en l'encourageant «à persévérer». Pour la jeune Tunisienne, «c'est là le plus beau cadeau de ma vie, puisqu' il porte la griffe de celle qui m'a le plus marquée».

Plus d'une corde à son arc

Bien évidemment, il n'est pas à la portée de quiconque d'approcher l'immense Shakira et de gagner ensuite son amitié. Si Imen s'est offert ce «luxe», ce n'est seulement pas par admiration pour celle dont elle veut être le sosie, Mais aussi par mérite. Car, avant d'investir aujourd'hui le cercle parisien des célébrités, Imen a fait parler d'elle dans le domaine multiforme des arts. A la fois chanteuse, comédienne et danseuse, elle a dû cravacher dur et souffrir pour s'imposer au pays de la Marseillaise. «Déjà, se souvient -elle, dès l'âge de cinq ans, je chantais et dansais et, en dehors de mes heures d'études, j'organisais et animais, à domicile, des bals pour mes copains et copines, contre une cotisation d'un euro par personne».

Suffisant pour comprendre qu'elle avait vécu son enfance, avec une prédisposition génétique pour les arts. Ex-sportive ayant pratiqué l'athlétisme, le handball et la gymnastique, elle a fait à Paris les célèbres écoles d'enseignement de Janson, de Sailly et Catherine Labouret (14e arrondissement ) où, toujours première de la classe, elle décroche son bac avec mention, avant de rejoindre, en 2015, l'Académie internationale de danse.

De père français et de mère tunisienne originaire de Megrine, elle enchaîne avec deux ans d'apprentissage en théâtre, concluant ainsi un long processus de formation artistique sur des bases solides. Timide dans la vie de tous les jours, mais diablesse féroce sur scène, Imen qui parle les langues française, anglaise, espagnole, italienne et, bien sûr, arabe ,a connu son heure de gloire après la production de ses deux premiers singles (tous en anglais)dont les séquences ont été filmées, sur son insistance, sur la plage de Hammamet.

Résultat :un tabac sur les réseaux sociaux et surtout une razzia sur Instagram où elle compte déjà quelque 15 mille fans.Dans la foulée, elle se fait engager par Walt Disney pour le tournage de documentaires. Depuis, plus rien ne l'arrêtait. «Si j'ai atteint ce niveau ,précise -t-elle, c'est grâce à mon dur apprentissage, ma passion pour les arts et les trésors d'énergie que j'ai dépensés. Le tout avec le soutien précieux de mes parents et de ma sœur Farah qui joue impeccablement le rôle de manager de ma carrière».

Mais, en dépit de son activité débordante, Imen est restée attachée et fidèle à la Tunisie où elle s'est produite dans plusieurs concerts et galas, en tenant notamment la tête d'affiche du grand show présenté lors de la cérémonie d'ouverture de cet inoubliable événement sportif continental, à savoir la Coupe d'Afrique des nations de Handball. A 22 ans, Imen ne cède pas à l'euphorie. Elle semble garder les pieds sur terre, malgré la gloire qui a frappé précocement à sa porte. «Non, souligne -t-elle, pas de folie des grandeurs. Je ne suis pas pressée et je continuerai à gérer ma carrière doucement mais sûrement». « Et. ..Hollywood, par exemple ? «Oh, lâche -t-elle, c'est un rêve fou que je caresse depuis longtemps. Un jour ou l'autre, je m'y installerai, inchallah, peut -être aux côtés de mon idole Shakira».

Un rêve d'enfance, un rêve fou. Mais, avec les compétences tunisiennes installées un peu partout dans le monde où elles multiplient exploits et réussites, tout reste possible, n'est ce pas Imen ?