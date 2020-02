Ile Maurice: PNQ - Arvin Boolell s'intéresse à l'accident mortel de Barkly

Pas de surprise en ce qui concerne la Private Notice Question de ce lundi 24 février. Le leader de l"opposition interrogera Alan Ganoo, sur l'accident mortel survenu hier soir à Barkly entre une moto et le tram. Il évoquera les aspects de sécurité entourant ce projet.

Il veut notamment savoir si une étude avait été faite afin d'identifier les risques pour les usagers de la route avant que le tram ne soit opérationnel. Sa question porte aussi sur les moyens de communication du Metro Express Ltd et de la Traffic Management and Safety Unit dans les zones à risque. Quant à l'accident lui-même, le leader de l'opposition veut savoir si la cause a déjà été établie.

Avant que ce drame ne survienne, Arvin Boolell avait prévu d'axer la question de cette séance parlementaire sur la Financial Action Task Force (FATF) qui a révélé de sérieuses lacunes dans le secteur du Global business et a pointé du doigt la lenteur de la mise en oeuvre des mesures anti-blanchiment d'argent par les régulateurs financiers et non-financiers.