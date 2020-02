Sénégal: Concours National de Dissertation UBA - La banque panafricaine dévoile sa Responsabilité sociétale d'entreprise dans l'éducation

United bank for Africa (Uba) a organisé ce matin dans ses locaux à Mermoz, la traditionnelle cérémonie de remise de prix aux 12 lauréats finalistes et aux 02 écoles ayant présenté plus de candidats au concours annuel national de dissertation. Elle a ainsi donné des sommes allant de 2 500 000 Cfa à 1 500 000 Cfa aux trois premiers.

Education et environnement : deux secteurs importants sur lesquels, en plus de ses activités bancaires, mise Uba pour participer au développement du continent africain.

En effet, depuis six ans, le groupe bancaire organise un concours annuel national de dissertation dans le but de s'investir dans l'excellence et promouvoir la culture de la lecture chez les jeunes, à travers un programme intitulé « Read Africa » ou « l'Afrique qui lit ».

Cette année, le National Essay Competion(NEC) traduit par Concours national de dissertation, a vu la participation « de plus 2000 élèves venant de tout le Sénégal à la présélection . Un concours dorénavant très attendu dans le milieu scolaire aussi bien par les élèves que par les établissements d'enseignements.

Pour cette sixième édition, les 12 lauréats ont reçu chacun un ordinateur et une attestation de participation tandis que le gagnant du 1er prix Mamadou Doucouré du Prytanée militaire de Saint -Louis, a bénéficié de 2 millions 500 mille francs Cfa, le gagnant du 2eme prix, du Prytanée Militaire de Saint-Louis s'en sort avec 2 millions Cfa tandis que le troisième gagnant du Lycée Galandou de Diouf obtient 1 million 500 mille francs Cfa.

En plus des prix pour les élèves, le groupe bancaire Uba a apporté une innovation majeure cette année à travers une dotation de matériel d'une valeur de 1 000 000 de francs Cfa pour chacun des deux établissements : Lycée Lamine Gueye et Lycée Seydina Issa Rokhou Layequi ont présenté plus de candidats au concours.

« Ce concours national qui fait partie du programme de la Fondation Uba appelé l'Afrique qui lit, a pour but de tester les capacités rédactionnelles des élèves du secondaire, en les soumettant à une épreuve de dissertation sur des sujets d'actualité », confie Ibnou Samb, Secrétaire général et directeur juridique de Uba Dakar.

M. Samb qui présidait la cérémonie ajoute dans la même veine que « c'est également l'occasion pour le groupe bancaire africain de montrer son approche Responsabilité sociétale d'entreprise (Rse), en octroyant des bourses d'études aux trois premiers gagnants du concours.

« A ce jour, 15 élèves ont bénéficié d'une bourse pour des universités africaines de renom », à travers la Fondation Uba.