Togo: MAPAH-Fondation OCP, la cartographie de 1.800.000 d'hectares en ligne de mire !

Evaluer le niveau de fertilité des sols d'une superficie totale d'un million huit cent mille hectares (1 800 000 ha) et les besoins précis en éléments fertilisants et de développer et de mettre à disposition du Ministère une plateforme informatique sigweb de la carte de fertilité des sols agricoles, c'est l'objectif d'un convention dit « Convention Spécifique n°2 », signé ce jour entre le Togo représenté par le Ministère de l'Agriculture, de la Production Animale et Halieutique de la République togolaise et le Maroc au travers de la Fondation OCP, association de droit marocain à but non lucratif.

Signant le document de cette convention, au nom du gouvernement togolais, le ministre Koutéra Bataka, qui a salué la coopération entre le Togo et le Maroc, a expliqué que « la carte de fertilité des sols, fruit de la coopération entre le Togo et le Maroc vise : l'échange d'expertise et de partage de savoir-faire entre le Maroc et le Togo.

Le Togo s'est résolument engagé à privilégier la gestion intégrée de la fertilité des sols et à appliquer les bonnes pratiques agricoles, pour une meilleure production agricole ».

Le membre du gouvernement Klassou II a aussi ajouté que « cette approche conduisant à l'appropriation réelle de ces bonnes pratiques par les producteurs est le gage du développement agricole durable prescrit par la politique agricole.

L'orientation ainsi donnée de la politique agricole du Togo s'impose en raison de l'énorme potentiel en terres agricoles du pays ».

Dans son exécution, cette convention est d'une durée de deux (2) années à compter de la date de signature de la présente Convention Spécifique n°2 par les parties avec un effet rétroactif à partir du 02 décembre 2019.

Il est donc prévu dans la droite ligne de cette convention, des séances de travail qui se feront dans les prochains jours pour mettre en place un chronogramme opérationnel pour les 1 800 000 ha restant à cartographier.

Pour ce Programme de Coopération, le budget total nécessaire à la réalisation est fixé à la somme globale de six cent quatre-vingt-quinze millions sept cent quatre-vingt-seize mille cinq cent treize (695 796 513) Francs CFA dont la Fondation OCP contribuera à hauteur de 154 530 412 FCFA de la Fondation OCP et le gouvernement togolais mettra à disposition le reste de la somme indispensable.

Aussi, informe-t-on qu'il s'agit d'un programme qui s'articule autour de deux (2) axes complémentaires :

Axe 1 : La mise en place d'une solution informatique sigweb, développée par l'UM6P, offrant une plateforme d'exploration des sols et de leurs principales caractéristiques, ainsi qu'un outil d'interprétation des données et de proposition de recommandations de fertilisation adaptées pour les principales cultures pratiquées dans le pays ;

Axe 2 : Équipement de laboratoire d'analyse des sols (complément) en réactifs chimiques pour la caractérisation d'un million huit cent mille hectares (1 800 000 ha).

Pour rappel, l'élaboration de la carte de fertilité des sols au Togo permet d'introduire des techniques d'une « fertilisation raisonnée » basée sur une connaissance précise des sols et leurs besoins en fertilisants (engrais minéraux et organiques).

Ceci apportera des nutriments nécessaires aux cultures tout en préservant l'équilibre des écosystèmes.