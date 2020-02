Tunisie: Ligue 1 | 16e journée - L'Espérance gagne à Hammam-lif - La force tranquille !

Sans trop forcer, préférant ménager leurs efforts en prévision de l'explication de vendredi contre Ezzamalek, les « Sang et Or » ont enchaîné par une victoire à Hammam-lif.

Après avoir battu le CAB au milieu de la semaine dernière, l'Espérance de Tunis a remporté hier une deuxième victoire d'affilée en allant battre le CSHL (1-0). Le but de la victoire a été signé Mohamed Ali Ben Romdhane sur penalty à la 29'.

Mouine Chaâbani qui a préféré ménager certains de ses joueurs-cadres, s'est contenté de ce petit avantage au score que son équipe a su préserver jusqu'au coup de sifflet final sans que ses joueurs ne fournissent de gros efforts.

L'entraîneur « sang et or », comme ses joueurs du reste, ont opté pour le service minimum, préférant préserver leur énergie en prévision du déplacement de ce vendredi au Caire où ils croiseront de nouveau le fer avec Ezzamalek en quart de finale aller de la C1 africaine.

En face, les poulains de Nabil Tasco, à court d'arguments, ont subi la loi de leur hôte. Encore heureux pour les Hammam-lifois que la note n'ait pas été salée.

Les Monastiriens retrouvent le sourire

Lassaâd Chebbi et ses joueurs ont retrouvé le sourire. Après une entame de phase retour ponctuée par deux défaites devant le CSS et l'ESS, la bande à Chebbi a retrouvé hier le chemin des victoires en allant infliger une correction aux Stadistes sur le score sans appel de 4-0.

Et si la situation s'est enfin arrangée pour l'USM, on ne peut pas dire autant pour le CAB qui a concédé une autre défaite hier en déplacement à Soliman (2-0).A Sfax, les locaux se sont imposés sans difficultés devant leurs hôtes kairouanais par deux buts à un. Tout comme le CAB, la formation kairouanaise continue à manger son pain noir.En concédant la défaite, la JSK et le CAB s'enfoncent en bas du tableau et peinent à quitter la zone rouge.