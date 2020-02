Tunisie: Handball | Championnat - Play-off - 4e journée - L'Etoile prend le large

Battue à Sousse, l'Espérance accuse trois points de retard sur le leader.L'Etoile Sportive du Sahel a choisi la 4e journée du play-off disputée samedi dernier pour appuyer sur l'accélérateur et prendre ainsi le large, avec, au compteur, trois points d'avance sur ses poursuivants immédiats.

Pour y parvenir, les Etoilés devaient obligatoirement se débarrasser des «Sang et Or» à l'occasion de leur venue à Sousse. Pour les fans des locaux, c'est comme si on tentait l'impossible, l'ESS n'ayant plus pris le dessus sur l'EST au cours des trois dernières saisons. Malchance ? Aveu d'infériorité ? Malédiction ? Ou... les trois à la fois ? Pour Kamel Akab et ses joueurs, c'est simple : il faut arrêter ça. Point barre. Paradoxalement, les visiteurs les ont bien compris. Et cela, en usant de buts ratés, de balles perdues et surtout de nervosité. Autant de maladresses qui se payent immanquablement cash dans un choc sous haute tension. En face, on ne rigolait pas, et on était là pour faire le plein de cadeaux sans en rendre un seul.

Le contraire aurait été le comble du ridicule. Déjà à la mi-temps, les locaux, survoltés et galvanisés par leurs nombreux tifosis, menaient par un but d'écart (14-13). Une avance qu'ils sauront gérer durant les trente minutes restantes, grâce à leur excellente tenue défensive, les prouesses à répétition du gardien Mohamed Sfar et l'étonnante réussite offensive dans les contres qui ont fait la joie d'un certain Issam Rzig, dévoreur de buts insatiable. Pour l'Espérance, nous y sommes : n'a-t-on pas écrit sur ces mêmes colonnes, et à maintes reprises, que les «Sang et Or», à force de jouer avec le feu à chacune de leurs sorties, finiront un jour par se brûler les doigts ?

Hammamet : l'essoufflement ?

On savait que l'ASHammamet courait de gros risques à Sakiet Ezzit où le handball est devenu,ces trois dernières années, le sport-roi. Mais, devant des Sfaxiens largement dépassés par le peloton de tête, la victoire ne relevait pas, avant-hier, de miracle. Non, les Hammamétois n'étaient curieusement pas de cet avis, se contentant d'un nul hélas au goût de défaite. A quelques encablures de là, le derby mahdois a, comme on le pressentait, tenu ses promesses. Et c'est tout à l'honneur du nouveau promu de la Nationale A, l'équipe de Ksour Essef qui a laissé son complexe d'infériorité aux vestiaires, la gloire de son illustre voisin ne l'ayant nullement intimidée. Bravo donc aux locaux pour cette difficile, mais belle victoire. Et pour conclure, un... raid à la salle Bellamine où le Club Africain a enfin renoué avec un succès qu'il cherchait depuis voilà trois journées. La lanterne rouge n'y pouvait rien. Assurés du maintien (c'est au moins ça de gagné), les Mokninois, fortement rajeunis, n'attendent plus que l'épreuve de la Coupe pour rêver d'un exploit.