Tunisie: Stylée en robe

Les robes sont des pièces toujours à la mode. Elles donnent une touche de féminité et d'élégance à toutes celles qui les portent.

Qu'elles soient longues ou courtes, de différentes coupes et couleurs, les robes sont une pièce indispensable que l'on doit toutes avoir dans nos garde-robes que ce soit pour la saison estivale ou hivernale. Retour sur quelques modèles de robes tendance, que les magasins de prêt-à-porter exposent dans leurs vitrines.

La saison des soldes n'est pas encore finie et il faut en profiter pour acheter encore quelques pièces pour renouveler sa garde-robe et être toujours à la pointe de la mode.Les robes restent toujours des pièces classes et féminines. Les modèles et styles sont très nombreux, il faut juste savoir choisir celle qui nous va à merveille. Pour avoir un look classe et moderne en même temps, on peut choisir la robe noire, évasée, courte ou longue. Le noir reste toujours une couleur très classe et a encore plusieurs autres avantages !

Elle camoufle les défauts et donne l'impression d'être plus mince et élancée. La robe noire peut se porter avec d'autres pièces pour un rendu plutôt sporty. On peut la porter avec des bottines hivernales, sinon aussi, elle va à merveille avec des espadrilles ou des baskets.La robe noire, un classique indémodable peu importe sa coupe ou sa longueur, est toujours adaptable avec différents looks. Avec quelques accessoires, des bottines, on peut avoir un look chic.

Outre la robe noire, on trouve d'autres modèles très tendance, notamment la robe longue fleurie, qui va avec toutes les pièces que l'on veut y associer. La robe fleurie en mousseline se décline sous plusieurs modèles, courtes, longues ou même coupes midi, elle va à merveille avec des bottes chaussettes couleur camel, noire et même rouge ou marron. Les robes fleuries que l'on voit sur les mannequins dans les différentes vitrines des magasins sont des pièces qui vous donnent le look d'une bohème si on l'associe avec des bottines cavalières et une veste ou parka en cuir.

Mais pour avoir le look romantique, on peut la porter avec des derbies et un manteau long. On peut trouver également la robe en paillette, très girly pour les soirées et les fêtes que l'on peut associer avec des escarpins à talents et des bijoux. Le beige et le bronze sont les couleurs les plus tendance des robes de soirée.Qu'on la choisisse longue ou courte, il suffit qu'elle va avec notre morphologie pour qu'elle mette en valeur nos atouts et cacher nos défauts.