Ile Maurice: Promouvoir des politiques budgétaires inclusives, sensibles au genre

communiqué de presse

Des cadres du Fonds monétaire international (FMI) ont animé une causerie axée sur le genre et l'inégalité, en ligne avec l'Objectif de Développement Durable n°5 (ODD 5) - Égalité entre les sexes, le 20 février 2020 au Romaschandraduth Burrenchobay Lecture Theatre de l'Université de Maurice (UoM) à Réduit.

Cette initiative conjointe de l'UoM, de l'Institut de formation pour l'Afrique du FMI, et du Regional Multidisciplinary Centre of Excellence a pour objectif de promouvoir des politiques qui contribuent à accroître le pouvoir économique des femmes et à remédier à l'inégalité. Elle a vu la participation d'étudiants et professeurs de l'UoM, de hauts cadres de plusieurs ministères et de partenaires internationaux au développement à Maurice, à savoir l'Union européenne, la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la Banque de Commerce et de Développement, et la Banque Asiatique de Développement.

Les cadres du FMI, Mme Stephania Fabrizio et M. Daniel Gurara, ont fait des présentations relatives aux récents travaux du FMI sur le genre et l'inégalité; aux ODD portant sur l'amélioration des conditions des femmes à travers le monde ainsi qu'au rôle des politiques budgétaires dans l'autonomisation économique des femmes.

Ont aussi été abordés l'impact des politiques budgétaires sensibles au genre dans les économies avancées et les pays à faible revenu, et la méthodologie conçue pour traiter les questions liées au genre et à l'inégalité de même que la lutte contre les normes sociales sexistes.

Une table ronde avec des représentants du ministère de l'Egalité des genres et du Bien-être de la Famille, du FMI et des médias a suivi la présentation.

Politique du FMI : Financement du développement

Pour rappel, depuis 2015 le FMI s'est engagé à approfondir son travail analytique et politique sur le genre et l'inégalité et à le rendre opérationnel au niveau des pays. Des initiatives pilotes visant à explorer la meilleure façon d'apporter une valeur ajoutée à ses membres et renforcer les capacités font partie du programme du FMI sur le genre et l'inégalité.