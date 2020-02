Gabon: Me Nzigou « ne pourrait plus » assurer la défense de l'affaire Rinaldi

A travers un communiqué publié le 21 février 2020, Me Ange Kevin Nzigou, avocat qui suit l'affaire Rinaldi, annonce qu'il « ne pourrait plus » assurer la défense de Mademoiselle Mete Abagha et son fils Rinaldi.

Ayant accepté de défendre les intérêts Mademoiselle Mete Abagha pour le jeune Rinaldi, fils de sa cliente disparu depuis bientôt deux mois, Me Ange Kevin Nzigou a entrepris de nombreuses démarches dans l'initiative de retrouver le petit. Une procédure avait d'ailleurs été ouverte devant le tribunal d'Oyem. Cette procédure qui avait conduit à la mise en examen de la mère du petit disparu, selon Me Nzigou « sur un motif juridiquement infondé ». Celui-ci a trouvé convenable d'amorcer les alertes par la première autorité de la justice, en sollicitant une audience auprès de la Ministre en charge de la Justice, au nom et pour le compte de sa cliente.

Arrivée au moment où la Ministre acceptait de recevoir la mère et la famille du jeune Rinaldi, Me Nzigou, selon lui, se voit surpris par la décision prise par la famille « de ne pas associer la mère à cette rencontre ». C'est alors qu'il annonce « ne plus » pouvoir « assurer la défense de mademoiselle Mete et son fils Rinaldi ». En tenant pour motif, dans son communiqué, « qu'il n'existe pas plusieurs mandataires dans une tragédie judiciaire et le climat familial ne permettant pas d'exercer » son activité avec « sérieux et crédibilité ». Cette affaire fait toujours couler d'encre et de salive. Beaucoup de gens s'y mêlent. La solidarité se conjugue au pluriel.