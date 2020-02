Congo-Brazzaville: Championnats de volleyball de Brazzaville - La course aux titres ouverte

Le président de la ligue départementale de volleyball de Brazzaville, Simon Massamouna, accompagné du président de la Fédération congolaise de volleyball et du directeur départemental des Sports et de l'éducation physique, a donné le coup d'envoi de la compétition, le 23 février au gymnase Henri- Elende.

Durant près de quatre mois, ces championnats (minimes, cadets, cadettes et seniors) se disputeront en aller-retour et offriront de beaux spectacles au public. Ils mettront aux prises trente-quatre équipes dans toutes les catégories et versions (masculine et féminine) confondues. Ces différentes équipes sont issues de sept clubs que compte Brazzaville.

Optimiste sur le dénouement de la compétition, Simon Massamouna a évoqué l'engagement du bureau de la ligue départementale sur le développement du volleyball.

« Après le stage de formation des arbitres et des statisticiens, aujourd'hui commence les championnats de volleyball à six. Le match se joue et se gagne sur le terrain, gardez l'esprit de fair-play. Nous travaillons également sur un projet de renaissance de la coupe de la ville, un tournoi qui était tombé dans les oubliettes. Pour ce faire, nous sollicitons l'apport de tous », a-t-il déclaré.

Quelques matchs ont été disputés à l'ouverture de la compétition. Chez les cadets, Inter II a perdu 2 sets à 0 face à OVSP, tandis que le club de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) a pris le dessus sur le centre de formation Jean Claude Mopita (JCM), sur le score identique.

Dans la catégorie des seniors hommes, la DGSP a fait une bonne entrée en dominant Kinda Odzoho, 3 sets à 0. Bien avant cette rencontre, un match d'exhibition a été livré par les vétéranes du volleyball congolais, une manière de rendre hommage à Laurdia Bithé, ancienne capitaine des Diables rouges dames.

La prochaine journée aura lieu le week-end prochain dans le même gymnase. Elle sera marquée par l'entrée en compétition des autres poids lourds du volleyball congolais.