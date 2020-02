Sénégal: Administration - Des bureaux relais annoncés pour diligenter les services

Fatick — Des bureaux relais seront mis en place dans toutes les régions pour apporter une "réponse urgente" aux préoccupations pressantes des usagers de l'administration, a annoncé lundi à Fatick, la ministre de la Fonction publique et du Renouveau du Service public, Mariama Sarr.

"C'est dans cette dynamique que s'inscrit la mise en place des bureaux relais dans toutes les régions", a expliqué la ministre lors de la cérémonie officielle de lancement de la "Caravane du service public" dans la zone centre.

Ce lancement, a-t-elle ajouté, "constitue le début d'un processus qui nous conduira dans toutes les régions du Sénégal, pour apporter une réponse urgente aux préoccupations pressantes des usagers grâce à l'installation de bureaux relais".

En présence des autorités administratives et locales de la région de Fatick, elle a expliqué que "les bureaux relais entrent dans le cadre des nouveaux chantiers administratifs de la tutelle et qui visent à promouvoir un service public de qualité et de proximité".

"Ils (bureaux) sont un redéploiement des services offerts au niveau déconcentré pour assurer la prise en charge permanente des besoins nouveaux exprimés par les citoyens", a-t-elle précisé en présence de plusieurs usagers des services de l'administration.

Selon la ministre, l'installation de ces bureaux relais se fera dans le cadre de la caravane initiée en vue d'une recherche permanente d'efficacité qui "permettra de rapprocher l'administration des usagers, en leur délivrant sur place un paquet de services délocalisés".

Parmi ces services délocalisés, elle a cité "l'information des citoyens sur leur situation administrative, la réception des compléments de leurs dossiers, la production d'actes d'avancement d'échelon, la modernisation d'attestations de non appartenance à la fonction publique"

De même, elle a évoqué l'enrôlement sur la plateforme e-solde, l'inscription pour le retrait du diplôme du baccalauréat, ou encore de bénéficier d'un dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle.

Elle a souligné que cette caravane lancée à Fatick,est une "action ponctuelle mais d'envergure", qui sillonnera durant six jours les régions du centre (Kaolack, Fatick et Kaffrine) pour traiter avec "célérité les attentes des usagers", a dit Mariama Sarr.

Elle représente surtout "une occasion d'échanger dans le but d'actualiser nos méthodes et nos rapports aux citoyens", a-t-elle ajouté.

La ministre a rappelé que la modernisation de l'administration constitue le quatrième pilier du socle des réformes initiées par l'Etat du Sénégal, après la révision constitutionnelle, la réforme foncière et l'Acte III de la décentralisation.

Le Programme d'Appui à la modernisation de l'administration (PAMA) logé au ministère de la Fonction publique et du Renouveau du Service public a été lancé pour faire jouer à l'administration un rôle d'impulsion dans la réalisation des objectifs du Plan Sénégal émergent (PSE), a-t-elle encore souligné.

Du matériel informatique et du mobilier de bureau ont été offerts à l'Inspection d'académie (IA) et aux Inspections de l'éducation et de la formation (IEF) de la région Fatick.