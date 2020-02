Sénégal: Mahammed Boun Abdallah Dionne - «Le Président Macky Sall nous conduit vers l'émergence»

Venu présider le forum organisé, hier, par la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) de Guédiawaye, le Ministre d'État, Secrétaire général de la Présidence de la République, Mahammed Boun Abdallah Dionne, a déclaré que l'histoire du Chef de l'État avec le peuple sénégalais n'est pas encore terminée.

« L'histoire du Président Macky Sall avec Guédiawaye et le peuple sénégalais n'est pas terminée parce qu'il nous conduit vers l'émergence, en 2035, par ses idées et son amour pour le pays », a déclaré l'ancien Premier ministre qui a invité ses compatriotes « à plus de patriotisme ».

À son avis, « aimer son pays commence par respecter celui à qui Dieu en a confié les destinées », faisant ainsi allusion au Président de la République.

« De la même manière qu'on avait voué un grand respect aux Présidents Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade qui, l'un après l'autre, ont tous remplir leur mission avant de partir, nous devons respecter le Président Macky Sall. C'est cela le patriotisme », a avancé Mahammed Boun Abdallah Dionne.

Transition toute trouvée pour faire remarquer que « l'heure du travail et de la consolidation des acquis » est venue.

Sur ce, il a invité à un sursaut autour du Chef de l'État pour qu'ensemble et avec les forces vives, il continue à travailler pour le pays au bénéfice exclusif du peuple sénégalais.

« Je ne parlerai pas du Ter, du Brt, du Pudc, de l'autoroute Ila Touba ou de la croissance de la production, mais des défis liés aux grandes transitions dont la démographie marquée par la jeunesse de notre population », a soutenu le Ministre d'État. Il a rappelé qu'à l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, en 2012, seuls 5 % des élèves étaient orientés dans l'enseignement professionnel.

Aujourd'hui, a affirmé M. Dionne, le Président a porté ce taux à 15 % et projette de faire en sorte qu'un élève sur trois soit orienté dans l'enseignement professionnel, afin qu'une bonne partie des apprenants puisse sortir du système éducatif avec un métier.

Organisé par la Cojer de Guédiawaye dirigée par Mamadou Yaya Bâ, le forum a vu la présence de plusieurs Ministres (Néné Fatoumata Tall, Abdou Karim Fofana, Dame Diop), du Maire de la ville, Aliou Sall, ainsi que de plusieurs responsables de l'Apr.

À en croire Mahammed Boun Abdallah Dionne, le Chef de l'État a décidé qu'un centre d'enseignement professionnel d'un coût de 1,2 milliard de FCfa sera construit dans chaque département du pays pour maximiser les chances d'emploi de la jeunesse sénégalaise.

Il a aussi parlé de la transition économique avec la perspective d'une indépendance énergétique à travers l'exploitation des ressources pétrolières et gazières.

« C'est cela qui nous permettra d'assurer une indépendance définitive, durable et inclusive en ce sens que nous n'aurons plus besoin d'importer du pétrole », a ajouté le Secrétaire général de la Présidence de la République.

Selon lui, il est aussi prévu une maison des jeunes et de la citoyenneté dans chaque département du pays afin de « refaire les mentalités ».

Toujours au chapitre des grandes transitions, M. Dionne a évoqué l'économie sociale et solidaire qui prône la multiplication et la promotion des Petites et moyennes entreprises (Pme), le développement de l'économie numérique, le Pse vert et l'industrialisation.