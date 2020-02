Tunisie: Handball | Compétitions africaines et arabes des clubs - Béni Khiar et Alger en point de mire

La Supercoupe africaine pour l'ESS et la Coupe d'Afrique des clubs champions pour l'EST.

La ville de Béni Khiar a été finalement choisie pour abriter le championnat arabe des clubs champions (hommes et dames)qui démarrera le 15 mars prochain. Jusqu'à présent, l'Union arabe de handball n'a pas annoncé le nombre d'équipes participantes. Soit dans la pure tradition de ces compétitions où, généralement, les confirmations ,mais aussi les forfaits de dernière minute sont très fréquents. Qui représentera la Tunisie aux joutes de Béni Khiar ? Pour l'instant, eh bien personne ! Mais, l'espoir est permis, indiquent les organisateurs, de voir des équipes tunisiennes se manifester dans les tout prochains jours .

En attendant, un comité d'organisation vient d'être mis en place, qui est présidé par le membre fédéral, Mouadh Ben Zaied, lequel sera flanqué de visages bien connus, tels Maher Ben Othman, Lotfi Mokni et Nejib Touhami. Rappelons que la Fthb a dû se résoudre à organiser, elle- même, cette manifestation, à la suite du désistement du Club Africain, dont le président a, in extremis, fait volte- face, après avoir longtemps promis de le faire à l'occasion des festivités du centenaire du club.

L'EST et l'ESS à Alger

Moins d'un mois après ce rendez -vous de l'élite arabe ,l'Algérie remettra ses pendules à l'heure continentale à l'occasion de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Edition à laquelle prendront part douze équipes ,dont l'Espérance Sportive de Tunis qui sera l'unique représentant tunisien. Les «Sang et Or» débarqueront dans la capitale algérienne pour espérer renouer avec le sacre africain qu'ils n'ont plus remporté depuis leur dernière expédition au Gabon, il y a trois ans. 24 heures avant cette Cbdc, la fameuse salle de Harcha sera le théâtre du sommet de la Supercoupe africaine qui opposera l'Etoile Sportive du Sahel aux Egyptiens d'Ezzamalek. Juste après le match, les Etoilés regagneront Tunis, ayant refusé de participer à la Cbdc, «pour des raisons purement financières», précise-t-on à Sousse. C'est bien dommage !