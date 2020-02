Tunisie: Football africain / Hégémonie des clubs d'Afrique du Nord - Un règne sans partage

Au moment où l'on s'apprête à disputer les quarts de finale de la Champions league d'Afrique 2019-2020 qui compte pas moins de deux clubs respectivement de Tunisie, du Maroc et d'Egypte, les faits sont éloquents sur la mainmise de ces trois pays sur le football continental.

Si l'Afrique est en avance dans le calendrier des compétitions interclubs, puisqu'au Continent noir on est encore au stade des huitièmes de finale, il n'en demeure pas moins que l'incertitude sur le nom du futur vainqueur qui sera titré en mai prochain dernière entière. Malgré tout, il risque probablement d'être issu d'un pays maghrébin ou d'Egypte, puisque seules les équipes sud-africaine du Mamelodi Sundowns et congolaise du TP Mazembe Englebert concourrent pour une place au carré d'as. Rendez-vous est pris pour le week-end du 28 et 29 février prochain avec des affiches palpitantes. Hormis le remake de la Supercoupe perdue par les «Sang et Or» en terre qatarie face au club égyptien Ezzamalek du Caire, le second club tunisien engagé dans l'épreuve continentale, l'Etoile Sportive du Sahel, devra en découdre le lendemain dimanche avec la coriace équipe marocaine du Widad Casablanca qui est une vieille connaissance du club sahélien. En effet, l'ESS avait éliminé le Widad lors de la Champions league arabe 2018-2019 avant de glaner le titre interrégional face au Hilal saoudien en mars 2019. Le couvert sera remis cette fois en Champions league africaine.

Tunisia-Morocco-Egypt United

Même si les clubs algériens ont souvent eu leur mot à dire, les clubs issus de ces trois pays semblent au-dessus du lot sur le plan continental au moins durant ces quatre à cinq dernières années. Faites le constat. L'EST, double tenant de la Champions league africaine, l'ESS, vainqueur de la coupe de la CAF en 2015 et demi-finaliste ces deux dernières saisons dans les deux épreuves continentales, continuent d'imprimer leurs lettres de noblesse sur le football continental. Le Ezzamalek vainqueur de la dernière Coupe de la confédération ou le Widad vainqueur en 2017 de la Champions League africaine ont démontré le retour en force du football arabe en Afrique. Hormis le TP Mazembe, les autres clubs du continent continuent de manger leur pain noir avec leur lot de déboires.

La Coupe de la confédération CAF, seconde épreuve interclubs, comporte là aussi cinq clubs du Maghreb parmi les huit places réservées aux quarts de finalistes. Le Nasr Benghazi libyen, les clubs égyptiens des Pyramids et Al Masry, en plus du Hassania d'Agadir et le dernier finaliste de l'épreuve Berkane du Maroc confirment l'hégémonie du Maghreb sur le reste des clubs du continent avec les seuls Horoya de Guinée, le Zanaco Zambien ou Enyemba Aba du Nigeria. Au total, on dénombre quatre clubs marocains et tout autant égyptiens sur les seize clubs aux quarts de finale en cumulant les deux épreuves continentales. Un club sur deux est issu, soit d'Egypte, soit du Maroc. A coup sûr, on aurait deux vainqueurs issus de ces trois nations footballistiques qui régnent sans partage sur le football continental.

La Supercoupe de la CAF, qui constitue une malédiction pour l'EST qui a raté trois trophées sur un match depuis 2011, a été remportée successivement par le Widad en 2018 et le Raja Casablanca marocains en 2019, puis enfin le club cairote d'Ezzamalek la semaine dernière face à l'Espérance de Tunis, malheureux perdant du match délocalisé, une fois n'est pas coutume, au Qatar. On n'oubliera pas de mentionner l'ogre continental Al Ahly du Caire qui aura largement son mot dire malgré les supputations à son encontre au moment où l'équipe fait un carton plein au championnat local avec quatorze matchs gagnés sur... quatorze avec quarante-deux points au compteur !