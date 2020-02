Cote d'Ivoire: CEI, Réforme du code électoral - L'Ue-RHDP apporte son soutien au gouvernement

Le président de l'Union des enseignants du RHDP a tenu une conférence de presse ce lundi 24 février, aux Deux Plateaux.

Les questions de la CEI et de la réforme du code électoral, qui suscitent la polémique depuis quelques jours, étaient au menu d'une conférence de presse, tenue ce lundi 24 Février, au siège du Rhdp, aux Deux-plateaux, par Kouyaté Abdoulaye, président de l'Union des enseignants RHDP (Ue-Rhdp). Il a indiqué à l'occasion que sa structure soutient corps et âme, la CEI et la réforme du code électoral, dans leur formule actuelle, tel que décidé par le gouvernement.

« L'Ue-RHDP apporte son soutien total au Gouvernement sur la question de la Commission Electorale Indépendante (CEI) devant les contestations de l'opposition. Cette CEI que la Cour Africaine des Droits de l'Homme a validé nous paraît homogène, équilibrée et à même de nous conduire à des élections démocratiques, libres et apaisées.

Par ailleurs, l'Ue-RHDP soutient résolument les réformes introduites dans le code électoral visant à rendre plus responsables les candidatures à l'élection présidentielle et aux élections législatives », a-t-il soutenu.

Avant de poursuivre en ces termes : « A l'endroit de ceux qui rêvent encore de renverser le régime de Ouattara par les armes sous prétexte qu'ils ont l'expertise de la guerre, l'Ue-RHDP à l'instar du RHDP s'insurge contre ces propos séditieux et anti-démocratiques dignes d'un autre âge.

En réponse à cette vision dépassée de la politique, nous répondons par la présentation du bilan inattaquable du Président Ouattara et son Gouvernement. Il est temps et opportun que chacun comprenne que la seule voie d'accession au pouvoir est celle des urnes et non des armes dont certains sont toujours nostalgiques, hélas ».

Parlant de bilan, il a évoqué quelques réalisations qui constituent pour un record en Afrique, voire dans le monde.

« En si peu de temps, le Président Alassane Ouattara et son gouvernement ont réussi à construire entre autres, 36 678 écoles primaires, 297 collèges, 22 ponts. 71 000 enseignants ont été recrutés.

L'opposition tient des discours creux, parce qu'elle ne sait rien de ce qui se passe au RHDP. Elle ne sait rien de l'idéologie et du bilan du RHDP et de son Président, Alassane Ouattara », a-t-il martelé.

Selon le conférencier, les enseignants RHDP préparent de grandes actions sur le terrain politique, afin d'assurer la victoire de leur parti, à la présidentielle de 2020.

« Au cours de cette année électorale, nos activités s'articuleront autour des quatre (4) axes qui sont : Les investitures des responsables locaux des différentes coordinations de l'Ue-RHDP ; les regroupements régionaux ;

Les formations nationales ; l'animation de la scène politique », a-t-il affirmé. Ajoutant que les enseignants RHDP constituent 40% de l'effectif total des enseignants ivoiriens.