Sénégal: 69 agents du ministère de l'Enseignement supérieur décorés

Dakar — Au total, soixante-neuf agents du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ont été décorés, lundi, pour "services rendus" à ce département ministériel, a constaté l'APS.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Cheikh Oumar Anne, qui a présidé la cérémonie, au Musée des civilisations noires, a élevé trois des agents, dont Pr Mamoussé Diagne, au grade de commandeur de l'Ordre national du Lion.

Vingt autres agents ont été élevés au rang de chevalier de l'Ordre national du Lion, alors que deux autres ont reçu la distinction de commandeur de l'ordre national de mérite. Une quarantaine d'agents ont de leur côté été élevés au rang de chevalier dans l'Ordre du mérite.

Les universités constituent les centres privilégiés de production de connaissances qui seront diffusées, valorisées et enseignées dans les programmes de formation des apprenants, a dit le ministre.

"Nous devons transformer les connaissances scientifiques en biens et services, capables d'impulser positivement et durablement l'économie nationale", a fait valoir Cheikh Oumar Anne.

Pour sa part, la représentante des récipiendaires, Pr Mame Penda Ba demeure convaincue que "le secteur de l'éducation prime sur tous les autres secteurs de la vie sociale".

Pour elle, l'enseignement supérieur est actuellement un "méta-secteur" et un "domaine" qui demeure la condition de développement des autres.

"En réalité, la nation vient nous dire qu'il n'est plus possible pour nous de reculer et d'hésiter, mais plutôt de nous comporter comme les chevaliers, les officiers et commandeurs que nous sommes devenus", a-t-elle souligné.

Elle a toutefois noté que "le rendre service à la nation, c'est ultimement mettre à l'épreuve les dogmes et les vérités, mais aussi déconstruire les discours et textes pour révéler la violence des institutions et toutes formes de domination".