Sénégal: Inhumation d'El Hadji Lamine Ngom à Mpal - Serigne Babacar Sy accompagne le défunt à sa dernière demeure

Rappelé à Dieu à Dakar vendredi dernier, le Khalife d'El Hadji Rawane Ngom, Serigne Lamine Ngom, a été inhumé à Mpal samedi dernier, en présence du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, de son successeur et de nombreux fidèles.

(Mpal, Département de Saint-Louis) - Massée aux alentours de la grande mosquée de Mpal, une foule immense composée d'autorités administratives, municipales et de fidèles venus de tous les horizons, a assisté, samedi dernier, à la prière mortuaire de Serigne Lamine Ngom, défunt Khalife d'El Hadji Rawane Ngom. Elle a été dirigée par Serigne Mbaye Sy Mansour, Khalife général des Tidianes.

C'est ce même monde qui l'a accompagné à sa dernière demeure et qui s'est retrouvé à la maison mortuaire et ses environs pour présenter ses condoléances et communier avec la famille de Serigne Lamine Ngom, décédé à l'hôpital Principal dans l'après-midi du vendredi dernier.

Le Khalife général des Tidianes a profité de la solennité de l'instant pour exhorter les fidèles à se remettre sur le droit chemin, à se rapprocher davantage de Dieu.

Devant une assistance émue et concernée, il les a invités à circonscrire leurs actions autour de la piété, de la tempérance, de l'humilité, de la modestie et de l'altruisme.

Le guide religieux a surtout rappelé les excellentes relations longtemps entretenues par les familles de Seydi El Hadj Malick Sy et d'El Hadji Rawane Ngom, avant d'insister longuement sur la nécessité, pour l'ensemble des fidèles musulmans, d'œuvrer dans l'unité et la cohésion afin de contribuer efficacement à l'expansion et au rayonnement de l'islam au Sénégal et dans le monde.

De nombreux amis, parents et collaborateurs de la famille d'El Hadji Rawane Ngom se sont joints à la communauté musulmane de Mpal pour accueillir, dans le recueillement et la ferveur la plus religieuse, tous ceux qui se sont déplacés pour venir assister à l'inhumation du défunt khalife.

Durant toute la journée, les fidèles ont chanté les panégyriques à la gloire du Prophète Mohammed (Psl). Les âmes les plus sensibles ont eu du mal à contenir leurs larmes. Mpal était en communion en ces moments de deuil.

Khalife depuis 2015, le défunt érudit était le septième membre de la famille et quatrième petit-fils d'El Hadji Rawane Ngom à accéder au khalifat.

Il a grandi et a reçu une éducation religieuse à Mpal, localité réputée pour être un pôle de savoirs islamiques. Il se rend ensuite à Dakar pour apprendre la charia. C'est un homme d'une grande discrétion et d'une belle humanité qui tire ainsi sa révérence.

Serigne Ousmane Ngom, nouveau Khalife

Après le décès de Serigne Lamine Ngom, la famille de Mame Rawane, illustre compagnon de Seydi El Hadji Malick Sy, n'a pas tardé à désigner son successeur.

C'est, en effet, Serigne Ousmane Ngom, frère cadet du défunt, qui accède au khalifat pour perpétuer l'œuvre méritoire de cette famille réputée pour son érudition et sa piété.