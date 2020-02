Madagascar: Mannequinat - Une formation enrichissante de la part d'Isabelle Brillant

« C'est vraiment une opportunité et je remercie Isabelle Brillant d'avoir accepté ma demande de partager des idées et des conseils utiles en formation.

Cette formation nous a permis de consolider nos connaissances et de confirmer notre passion dans le domaine du mannequinat », tels sont les propos de Joanina Rabenandrasana, le responsable de Ravinala management agency lors de l'arrivée d'Isabelle Brillant, mannequin de nationalité mauricienne. Cette dernière a partagé son savoir-faire le week-end dernier.

Samedi matin, elle avait rendez-vous pour un "shooting" avec la styliste Tambi Razafimahatratra pour Eneko avec le photographe Miguel Deris. « C'était un excellent moment où j'ai pu porter les créations de vêtements et de sacs Eneko. Après le déjeuner, le directeur de Ravinala Management, M. Antenaina Jaonina Rabenandrasana m'a accompagnée à mon prochain rendez-vous avec M. Ricky Raleva, sympathique journaliste de l'Hebdo Magazine en plus d'être styliste aussi pour une interview à l'hôtel Pietra », a-t-elle confié. Dimanche matin, elle s'était entretenue avec la styliste Emy Ga qui voulait également faire un shooting pour annoncer son prochain défilé qui aura lieu en mars.

Le styliste n'a pas caché sa joie en accueillant la ravissante femme. Ensuite, dans l'après-midi, Brillant a rencontré une cinquantaine de mannequins et des aspirants mannequins des agences "Ravinala Management" et de "Red Company" venus pour assister à une session de formation qu'elle leur a octroyée à la demande du responsable. « J'ai eu l'immense plaisir de partager mon expérience avec ces modèles composés d'une grande majorité de filles mais aussi quelques jeunes hommes qui étaient tous très attentifs et motivés pour faire carrière dans le mannequinat. J'ai passé un excellent moment en leur compagnie et nous avons eu une session interactive durant plus de deux heures, avec une très bonne participation.

Je n'ai pas de doute que bon nombre de ces mannequins pourront percer dans cette carrière car ils ont l'avantage d'être bien encadrés par leurs directeurs d'agences », a fait savoir Jennifer de Ravinala qui était satisfaite de la formation. « Personnellement, cette rencontre avec Isabelle Brillant m'a apporté quelque chose, beaucoup même... .par exemple, cette rencontre m'a permis d'augmenter ma confiance en moi-même parce qu'elle a mentionné que même si parfois on se fait rejeter, ce n'est pas forcément à cause de notre mocheté mais il se peut juste que cela soit à cause du fait qu'on ne corresponde aux critères exigés;elle m'a permis aussi de me motiver et m'impliquer dans ce que je fais... ..elle m'a appris que pour réaliser ses rêves et atteindre ses objectifs, il faut vraiment se battre. »Isabelle Brillant séjournera à Toamasina pendant trois jours avant de s'envoler pour Maurice.