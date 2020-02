Maroc: Wydad de Casablanca - Juan Carlos Garrido remplace Sébastien Desabre

Juan Carlos Garrido est le nouvel entraîneur du Wydad de Casablanca. L'Espagnol a rencontré Naciri, ce mardi, et les deux parties se sont mises d'accord sur un contrat d'un an et demi, a en croire nos confrères de sport.le360.ma.

Rien ne va plus entre le Wydad de Casablanca et son coach Sébastien Desabre. Le coach français est très contesté par les supporters du WAC qui se plaignent du mauvais rendement de l'équipe et des résultats décevants lors des dernières journées de la Botola et les deux défaites consécutives.

Malgré la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions d'Afrique, le courant ne passe pas entre le Français et les dirigeants du club rouge, qui semblent intéressés par un ex-entraîneur du frère ennemi le Raja Casablanca.

En effet, ce mardi on apprend que le Wydad de Casablanca et son président, Said Naciri ont remercié Sébastien Desabre, suite à une série de mauvais résultats.

Si l'annonce officielle n'a toujours pas été communiquée sur les canaux officiels du club casablancais, l'identité du successeur du technicien français, elle, est d'ores et déjà connue.

Il s'agit de l'ancien entraîneur du Raja de Casablanca, Juan Carlos Garrido. Ce dernier, qui a rompu son contrat à l'amiable avec l'Etoile Sportive du Sahel remplace Desabre mais avec des conditions.

L'Espagnol aurait demandé à signer son contrat avec le club rouge une semaine avant le choc contre l'Étoile du Sahel afin de bien préparer les joueurs.