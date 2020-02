Tunisie: Examens des élèves du primaire - Bien gérer son temps, clé de la réussite

Tous les élèves du primaire auront à passer les épreuves orales et écrites du deuxième trimestre de l'année scolaire au cours de la période allant du 24 février au 7 mars 2020. Pour bien réussir leurs examens, ils sont appelés à bien gérer leur temps, à concilier les études et les autres activités quotidiennes afin de rester zen et bien équilibré dans leurs têtes et éviter ainsi le stress.

Plusieurs familles tunisiennes vivent depuis quelques jours au rythme des examens. Demain, les épreuves orales vont démarrer. Les enfants comme leurs parents connaissent durant cette période des moments forts. Comment passent-ils leur journée, leurs heures de révision et que faire pour harmoniser toutes ces activités afin de ne pas succomber à la pression et être au top le jour J... Témoignages.

Samah, professeur, est maman de trois enfants, deux garçons et une fille. Ses deux garçons, Yassine et Yahya, sont encore au primaire. Le premier est inscrit en quatrième année alors que le second en cinquième. Leur emploi du temps est trop chargé, mais ils doivent faire une bonne répartition des activités journalières pour réussir les examens «Chaque jour, je rentre de l'école vers 16h00, je me repose un peu, puis j'attends mon institutrice qui m'aidera pendant deux heures à réviser les matières que je dois passer dans quelques jours», dit Yahya.

Quant à son frère, Yassine, il fait presque la même chose tous les jours. Après son retour de l'école, il consacre quelque temps pour couper avec le rythme des études. Il joue avec son frère, avant d'aller surfer sur le net pour faire des recherches et réviser certains cours. Lui aussi est pris en charge, dans quelques matières, par des instituteurs qui lui donnent des cours de soutien afin de l'aider à assimiler certaines problématiques. «Comme mon frère, je passe mon temps à étudier, à jouer et à réviser les matières que je dois passer dans quelques jours. Pour éviter le stress, et bien me préparer psychologiquement et mentalement, j'essaye, avec l'aide de mes parents, notamment ma mère, de bien gérer mon temps. Ma mère, prof d'anglais, m'aide chaque soir à bien réviser et à comprendre les cours que je viens de voir en classe. Quant à moi, je fais des efforts tout seul pour refaire les exercices que nous avons vus en classe pour bien me préparer à subir les épreuves à partir du 24 du mois», précise Yassine.

Quant à leur maman, Mme Samah, elle essaye de créer une ambiance de confort pour ses enfants. Cette maman sait comment aider ses enfants à bien gérer leur temps pour réussir l'année scolaire sans beaucoup de stress. Elle n'épargne aucun effort pour les aider à avoir une vie équilibrée qui les aidera à bien se concentrer pour assimiler leurs cours et se préparer aux épreuves qu'ils vont passer bientôt.

«En tant que professeur et maman, je sais bien comment un enfant devrait passer sa journée, entre les heures de repos et les heures de révision, il ne faut pas trop encombrer leurs têtes pour éviter le stress», déclare-t-elle.

Et de renchérir «Mes enfants sont actuellement un peu stressés parce qu'ils doivent passer des épreuves, j'essaye donc de leur procurer tout le confort nécessaire pour qu'ils restent bien équilibrés. Un enfant doit bien se nourrir, bien dormir et jouer pour que son mental reste équilibré et préparé pour être réceptif et comprendre ses leçons».

Les enfants, malgré leur jeune âge, eux-mêmes sont en train d'apprendre comment gérer leur temps et harmoniser les différentes activités qu'ils font pendant toute la journée pour bien réussir et dépasser cette période stressante.