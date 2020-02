Tunisie: Niches décoratives - Rythme, style et charme

Les niches, selon leur taille et leur emplacement, peuvent cumuler un paquet d'avantages. La preuve, les professionnels de l'aménagement se creusent la tête pour les embellir, et leur trouver une ou plusieurs fonctions. Et ils n'hésitent pas à s'en inspirer pour leurs propres créations...

La niche, cet espace ouvert, est un aménagement qui révèle un agencement, le souligne, le valorise. Elle permet d'exposer des objets, de créer des ruptures dans un mur de rangement, d'organiser l'espace... Elle trouve place partout dans la maison, apporte aux espaces du rythme, du style, du charme... Les niches de rangement sont un atout déco à ne pas négliger. En décoration d'intérieur, les cavités pratiquées en renfoncement dans un mur, plus connues sous le nom de « niches », sont toutes indiquées pour mettre en valeur un objet, une collection ou un meuble. Les niches sont un atout décoratif et architectural. Elles sont une ressource décorative pour les murs et sont maintenant plus à la mode que jamais. Elles sont un élément unique et spectaculaire pour stocker, décorer et donner du caractère aux murs.

Oui, la niche murale est à la mode. Avec elle, vous avez plusieurs variantes pour décorer, stocker et créer des endroits spéciaux sur vos murs. Elle peut être utilisée comme un moyen décoratif et pour des buts pratiques. Que ce soit une vraie niche murale ou une autre construction qui l'imite, ce type de rangement est très élégant, super minimaliste et pratique. Il dégage votre intérieur de designs encombrants et volumineux et donne l'impression de style et de netteté de l'espace. Un éclairage original, quelques livres et objets déco, des pots de fleur, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans une petite niche. Qu'est-ce qu'on peut dire encore à propos de cette tendance indéniable -- les niches murales ? Vous pouvez les voir surtout dans les salons, mais aussi dans les chambres à coucher, les cuisines et les couloirs. Dans la salle de bains, ils apportent une nuance zen! C'est une idée superbe pour le rangement de vos savons et de vos produits cosmétiques... Les variantes sont nombreuses -- des niches dans vos murs en bois ou en briques, des étagères imitant des niches murales, des structures de casiers muraux qui créent un très bon effet esthétique.

C'est bon pour qui ?

Pour tous les propriétaires de petits espaces qui veulent un milieu élégant. Sur nos photos, vous verrez même des niches créées en caissons que vous pouvez mettre là où vous cherchez le charme authentique et misez sur les notes déco rurales. De nos jours, le style se définit par le minimalisme et la sobriété. Personne ne veut des meubles volumineux et difficiles à déplacer dans sa demeure. Et si on doit épargner de la place, chaque millimètre est précieux. Le rangement en niches murales ou avec des meubles multi casiers va faire paraître les pièces plus grandes et plus accueillantes.

Vous avez vraiment plusieurs variantes pour profiter de l'aspect décoratif de la niche murale : un bureau de travail, un coin de lecture, une petite bibliothèque improvisée, ou un autre équipement qui vous sera utile, peut y trouver sa place. Le résultat sera surprenant et très déco. La variante préférée pour mettre en valeur les niches est, sans doute, l'éclairage original, mais vous pouvez aussi peindre la niche-même en une couleur qui correspond avec d'autres objets ou murs de la pièce. Comme ça vous allez accentuer cet élément original de votre décoration.

Peinture et papier peint restent les deux solutions les plus employées pour donner du cachet aux renfoncements d'une pièce. Quelles soient petites ou grandes, les niches donnent de la profondeur aux chambres, salons, WC... Et gain de place oblige, elles sont très souvent pourvues d'étagères ou autres éléments pour devenir pratiques. Par exemple, quelques tablettes, et voilà, la niche du couloir se transforme en bureau avec bibliothèque. Dans ce genre de cas, ces petits coins deviennent de précieux atouts de l'aménagement, si bien que les appartements ou maisons qui n'en possèdent pas se voient dotés d'espaces supplémentaires.

Indispensable en cuisine

La cuisine est un lieu où la niche exprime toute sa créativité. Elle s'y est installée ces dernières années comme un élément architectural incontournable. Si on multiplie les niches, c'est généralement pour répondre aux besoins de rangement, dans une approche à la fois pratique et décorative. Les niches de rangement de cuisine deviennent un moyen de souligner l'agencement, en encadrant le passage par leur couleur tendance. La couleur est justement un élément qui distingue la niche. La niche de couleur peut aussi être élément de liaison entre les espaces. Dans une cuisine ouverte sur le reste du logement, elle trouve un rôle de choix. Les niches se mêlent aux façades pour composer un meuble côté salon.

Au salon

Intégrée dans le meuble TV, une enfilade, un meuble suspendu, une bibliothèque... La niche est à l'aise au salon ! Son rôle est davantage décoratif. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'elle se fasse remarquer par ses couleurs ou ses finitions. Le contraste est une des clés de la niche, qui devient un élément graphique, comme dans ce meuble de rangement sur mesure. Elle surplombe la pièce pour accueillir des instruments de musique et les mettre en valeur. Cet effet est renforcé par les éclairages intégrés dans chaque niche, qui soulignent les éléments exposés. Lorsqu'elles accompagnent un meuble TV moderne, les niches prennent un rôle plus fonctionnel: elles sont, en effet, très pratiques pour le matériel hi-fi, mais n'oublient pas leur rôle décoratif. C'est aussi le cas dans une entrée, où les niches sont à la fois utiles pour déposer clés et objets du quotidien, et un moyen esthétique d'animer l'espace.

Légère dans la chambre

Le dressing et les placards sont des aménagements dont le rôle est d'offrir un maximum de rangement. Cela signifie donc des espaces optimisés, avec penderies, étagères, tiroirs en nombre. Et les niches dans tout cela ? Leur rôle n'est pas anodin. En effet, dans un agencement mural composé d'une succession de portes, les niches cassent le rythme et apportent surtout de la légèreté à l'ensemble. Dans les chambres, les niches de rangement intégrées peuvent être disséminées en divers endroits : en façade du dressing, dans la tête de lit, dans le bureau...