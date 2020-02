Tunisie: Triathlon | Coupe d'Afrique au Zimbabwe - Laajili et Selmi sur le podium

Les deux athlètes tunisiens Ons Laajili (élite) et Seifeddine Selmi (junior) se sont illustrés en Coupe d'Afrique, édition ouverte pour les pays non-africains organisée au Zimbabwe.

Nos vaillants représentants ont participé aux mêmes épreuves, à savoir la natation ( 750 m ), le vélo ( 20 km ) et la course à pied (5km). Laajili a été devancée par une Russe et une concurrente du Zimbabwe. Seifeddine Selmi a été battu par deux Sud-africains. Quant à Aziz Sebai ( junior ), il a terminé 7e : «Les résultats enregistrés par Laajili et Selmi sont honorables. Ils auraient pu mieux faire s'ils s'étaient bien adaptés à l'altitude (2300 m par rapport au niveau de la mer ). D'ailleurs, Aziz Sebai, qui s'est classé 7e, a été lessivé vers la fin», a confié le DTN, Slaheddine Drissi.

Étapes cruciales

Les futures étapes de la Coupe d'Afrique dont les résultats sont comptés dans le pointage de chaque athlète vont se poursuivre. Le 5 mars, la prochaine édition se déroulera en Egypte. Puis, au Maroc, le 18 avril, place à l'édition olympique dont les épreuves diffèrent ( 1500 m en natation au lieu de 750 m, 40 km au lieu de 20km au vélo et 10 km de course à pied au lieu de 5 km ). Les 1er, 2 et 3 mai, cette Coupe d'Afrique s'invitera en Tunisie. Parallèlement à ses étapes, le championnat d'Afrique aura lieu les 11 et 12 avril en Egypte. Outre Ons Laajili, Seifeddine Selmi et Aziz Sebai, l'équipe de Tunisie sera renforcée par deux jeunes filles, Yasmine Ouertani, Cyrine Fattoum, et un jeune homme qui sera désigné après un test organisé par la Direction technique nationale. Dimanche prochain, à Monastir, place à une journée promotionnelle pour le para-triathlon avec la participation des centres régionaux. Le vice-champion du monde au handi-bike, Riadh Terssime sera présent à l'évènement.