Tunisie: Dates des devoirs

Si on commence par le primaire, on verra que tous les élèves et tous les niveaux sont, donc,concernés par ces examens.

Une première semaine allant du 24 au 29 février 2020 intéressera les épreuves écrites. Quant à la semaine du 2 au 7 mars, elle concernera les épreuves orales et pratiques. Enfin, du 9 au 11 mars, les enseignants devront procéder à l'une des phases les plus importantes, à savoir la correction. En effet, c'est au cours de cette opération que les élèves seront amenés à comprendre leurs erreurs et sauront, plus tard, y remédier.

Les carnets de notes seront remis aux élèves dans la période s'étalant du 12 au 14 mars. Là, aussi, avant les vacances de printemps prévues du 16 au 29 mars 2020.

Il y a lieu de préciser que durant cette période, les cours se poursuivront de façon normale puisque les devoirs seront fixés durant les heures prévues pour les cours. Donc, rien de particulier au niveau des horaires indiqués dans les emplois du temps.

Durant la période qui va du 24 février au 7 mars, les élèves des collèges et lycées passeront les devoirs de synthèse. Une première semaine sera consacrée aux matières des humanités à l'instar des différentes éducations (artistique, musicale,théâtrale, islamique, histoire-géo... ). La semaine bloquée concernera les devoirs de synthèse des matières dites principales (arabe, français, anglais, maths... ).