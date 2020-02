Madagascar: Ambohibao-Antehiroka - Une Pasteure de la FLM sauvagement assassinée

L'Eglise FLM Ambohibao en deuil. C'était dans une grande émotion que le président de l'Eglise Luthérienne de Madagascar, le Pasteur David Rakotonirina a annoncé hier le décès de la Pasteure Hélène Ralivao, Secrétaire générale de l'association des femmes FLM à Ambohibao et épouse du pasteur de cette paroisse.

La nuit du dimanche, le corps sans vie de cette haute personnalité de l'église luthérienne a été retrouvé dans un cimetière situé dans le quartier de Morondava, dans la commune d'Ambohibao-Antehiroka. Elle a été atrocement assassinée.

Le Pasteur David Rakotonirina a déploré que la Pasteure était victime d'un meurtre. Cette déclaration a été confirmée par le constat de la gendarmerie et le médecin qui se sont rendus sur les lieux dès la découverte macabre. Sa bouche présentait des blessures. Elle était à moitié nue et avec une corde autour de son cou comme si elle a été étranglée et violée.

C'est malheureux car selon le Président de l'Eglise FLM, cette mère de cinq enfants venait d'assister au culte dominical à l'église FLM à Ambohibao quand l'acte a eu lieu. Selon l'information émanant de la gendarmerie, elle a quitté l'église vers 13 heures 30 pour aller rejoindre les membres de son association au centre de formation ILOFAV à Morondava où un car devait les emmener dans la Capitale pour assister à une réunion à Ambatovinaky. Puisqu'elle n'était pas venue à ce rendez-vous, ses proches ont alors commencé à s'inquiéter et sont partis à sa recherche mais en vain. Vers 23 heures 45, une alerte indiquant l'existence d'un cadavre d'une femme dans la cour d'un tombeau est parvenue à la gendarmerie d'Ambohibao.

Manifestant son amertume vis-à-vis de cet acte horrible, le Pasteur David Rakotonirina veut attirer l'attention des autorités compétentes quant à la recrudescence de l'insécurité à l'heure actuelle. Il lance un appel au président de la République à prendre les mesures nécessaires pour la protection des personnes et de leurs biens. Etant donné que le rétablissement de la sécurité et de la paix dans les plus brefs délais figure dans les 13 « velirano » du président Andry Rajoelina. Il est à rappeler qu'âgée de 63 ans, Hélène Ralivao était la première femme théologienne de l'Eglise Luthérienne Malgache.