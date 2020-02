Madagascar: Judo/Open International de Saint-Denis - Cinq médailles d'or pour Madagascar

Belle moisson. La mission a été plus qu'accomplie pour la délégation malgache qui ne rentre pas bredouille de l'Open International de Saint-Denis (La Réunion), qui a pris fin dimanche au Dojo Régional de Champ Fleuri. Au total, onze médailles dont cinq en or, trois en argent et trois de bronze ont été remportées par les judokas malgaches à cette joute régionale.

Une belle performance du clan malgache face aux Réunionnais, Mauriciens, Mahorais, Seychellois et des judokas évoluant en métropole.

Les cinq médailles d'or ont été l'œuvre de Laura Rasoanaivo Razafy (-63kg), Natacha Razafindrakalo (-48 kg), Rayan Raveloson (-73kg) et Idealisoa Ramarosata (-52 kg). Les trois médailles d'argent ont été remportées par Zoeliarisa Ratiarison, Natacha Razafindrakalo, Laura Rasoanaivo Razafy. Pour les médailles de bronze, Miangaly Raholiarimanana a réalisé un doublé et Samantha Hery Ny Vola a glané une médaille de bronze. Lucas Rasoanaivo Razafy termine à la cinquième place et Rianah et Vonjy finissent tout deux à la septième place de leur catégorie respective.

Avec ces résultats, surtout dans les catégories minimes, cadettes et juniors, le judo malgache a un bel avenir devant lui. Depuis hier et jusqu'à demain mercredi 26 février, les judokas et entraîneurs participeront à un stage de perfectionnement et d'échanges avec toutes les délégations étrangères au Dojo Régional de Champ Fleuri. La délégation sera de retour au pays jeudi prochain.