Algérie: Le général-major Chanegriha reçu par le Prince Héritier d'Abu Dhabi

- Le chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) par intérim, le général-major Saïd Chanegriha, a été reçu, au deuxième jour de visite aux Emirats Arabes Unis, par le Prince héritier d'Abu Dhabi, Adjoint au chef Suprême des Forces Armées Emiraties, Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Cette réunion a vu la présence, pour la partie Emiratie, du Cheikh Mansour Ben Zayed Al-Nahyane, vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires Présidentielles des Emirats Arabes Unis, de Mohamed Ahmed Al-Baouardi, secrétaire d'Etat des Affaires de Défense, et du Général-Major Farès Al-Mazrouïe, Ministre d'Etat, Conseiller des Affaires Présidentielles des Emirats Arabes Unis, et pour la partie algérienne, de l'Ambassadeur algérien à Abu Dhabi et de la délégation accompagnant le Général-Major Chanegriha, précise la même source.

Le Prince Héritier d'Abu Dhabi a demandé au général-major Chenegriha de transmettre "ses salutations à Monsieur le Président de la République, souhaitant à l'Algérie et à son peuple tout le succès et toute la réussite, et son total engagement à développer les relations bilatérales entre les deux pays dans les différents secteurs et domaines".

Le général-major Chanegriha a poursuivi sa visite aux différents pavillons de l'exposition qui se tient à Abu Dhabi, "où il s'est enquis des dernières avancées technologiques dans le domaine des systèmes télécommandés et des drones", conclut le communiqué du MDN.