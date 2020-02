Madagascar: Vols directs Nosy Be-Rome - La population a peur du coronavirus

Avec la progression soudaine du Covid-19 en Italie, la ville de Nosy Be commence à s'inquiéter. L'île étant desservie régulièrement par des vols directs en provenance de Rome, les habitants de Nosy Be s'interrogent sur le niveau de danger par rapport à l'épidémie de coronavirus. Nosy be est une destination prisée des touristes italiens.

En 2018, ils étaient près de 30.000 à avoir foulé les sables fins de l'île aux parfums. L'ouverture de la liaison aérienne directe avec l'Italie a fortement augmenté le flux de touristes italiens dans l'île. Mais avec cette flambée de l'épidémie de pneumonie virale causée par le coronavirus en Italie, des mesures drastiques s'imposent. Rappelons que l'Italie compte (jusqu'à hier) cinq décès du Covid-19.

La majorité des victimes du coronavirus sont localisées dans le nord de l'Italie : en Lombardie où se trouve la ville de Milan, et en Vénétie où se trouve Venise. L'Italie est le pays européen qui compte le plus de morts, si dans d'autres parties du globe, le coronavirus a déjà fait huit morts en Iran et autant en Corée du sud. La France, voisine de l'Italie, se prépare aussi à une éventuelle flambée du covid-19.