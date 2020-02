Gambie: La TSGB Met En Place Les Normes Qui Garantiront Des Élections Sans Failles

La " Gambia Standards Bureau (TSGB)" a mis en place des normes a être employées par la "Commission Électorale Indépendante (IEC)" afin d'assurer que toutes élections à venir soient sans failles.

La "IEC" a fait l'objet de nombreuses critiques dans le passé du aux erreurs de calculs commises comme tel était le cas durant les élections de 2016.

Mr.Papa SECKA, Directeur de la "Gambia Standard Bureau" cita que " Le Système Électorale n'était pas un qui était isolé. Lorsque celui ci est appliqué correctement, les erreurs commises dans le passé par la "Commission Électorale Indépendante ne se répéteront pas. Cela est une procédure, cela est un système qui doit être mis en œuvre avec une logique cohérente du début lorsque les votes sont émis jusqu'au moment où les votes sont calculés.

Il cita de plus que lorsque le Cadre Juridique était respecté, cela bénéficierait aussi bien les consommateurs, les marchands, les fournisseurs que les fabricants.

Concernant les Promoteurs Immobiliers, le Directeur exprima que leur Secteur d'Activité faisait face à de nombreux obstacles de grande envergure au sein de la Nation. Il cita que son Institution collaborait activement avec la "Department of Lands and Survey" et la " Department of Physical Planning" concernant ces derniers. Dans ce cadre, ils auraient même contribué dans la mis en œuvre de la "National Building Code".

Parmi les autres Secteurs, au nombre de 16, aussi adressés par la "Gambia Standard Bureau" figurent les suivants:

l'immobilier, les plans des architectes, approvisionnement en air et en eaux, les services d'accompagnements, le respect des normes du matériel employé, l'entretien des locaux, la gestion du matériel acquis, la mis en place des normes de gestion du nettoyage,les normes pour la mis en œuvre des mesures de préventions contre les contaminations, le nettoyage et le sanitaire des propriétés, la gestion des bestioles,l'hygiène personnel, le confectionnement des biens, l'assemblage, les normes de remplacement des matériaux défectifs,le stockage, les normes concernant les produits, l'éducation des consommateurs et les informations enregistrées.