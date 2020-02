Madagascar: Coopération régionale - Une délégation de Mulhouse à Mahajanga

Revue des projets de coopération et réunions de travail ont constitué l'agenda de la délégation de la ville de Mulhouse, à Mahajanga. Celle-ci a effectué une mission de coopération commencée le 16 février, qui s'achèvera cette semaine.

Ces réunions de travail ont été axées sur les domaines de cette coopération, entre autres, la décharge annexe à Mangatokana, la sécurité publique, la gestion communale, les finances dont le guichet unique au niveau de la municipalité, l'assainissement, l'artisanat et le service des incendies et secours.

La délégation, composée de Claudia Meschede, adjointe au service des relations internationales et transfrontalières, Régis Ochsenbein, DGA du Pôle « ressources » pour la ville de Mulhouse et agglomération, et Nicolas Gazut, responsable de la gestion des déchets pour la ville et agglomération, a rendu une visite de courtoisie au maire de la commune urbaine de Mahajanga, Mokhtar Andriantomanga, dès son arrivée.

Durant la première semaine de son séjour, elle a constaté les activités réalisées par la DSSA, telles l'implantation des bennes, le balayage, le curage des canaux... Les marchés principaux, objet du projet de recouvrement par mobile ont été aussi visités, dont celui de Tsaramandroso, d'Analakely et de Mahabibo ainsi que le bazar à Mahajanga-be.

En outre, une séance de travail avec la commune urbaine de Mahajanga s'est déroulée avec les missionnaires au cours de laquelle la présentation des actions, activités et perspectives en matière de gestion communale, financière et des déchets a eu lieu.

La délégation a été aussi accueillie par des élèves à la bibliothèque à Aranta, qu'elle a visitée mercredi. De plus, elle a rencontré le Service incendies secours (SIS) pour discuter de la sécurité publique, surtout le devoir d'urgence et la lutte contre les incendies. Un renforcement de la coopération sera apporté par les visiteurs au niveau du SIS de Mahajanga.

« Cette mission a lieu grâce aux efforts que vous avez tous déployés et aussi grâce à la bonne volonté de chacun d'entre nous. Nous sommes tous conscients de l'importance de la Sécurité publique car cela touche tout un chacun et cette prise de conscience est justifiée par votre présence. La distance qui nous sépare n'a pas été un obstacle pour vous. C'est pour cela que vous êtes là afin d'apporter vos connaissances et expériences en vue d'améliorer le service des sapeurs pompiers à Mahajanga. Pas seulement pour cette génération mais aussi et surtout pour la génération future », remercie le chef de service du SIS Mahajanga, Refana Rambeloson.