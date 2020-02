Madagascar: Tennis/Circuit africain U14 de Madagascar Grade 2 - Etape 1 - Mahefa et Miotisoa en finale

Du niveau dans l'air. La première étape du tournoi du circuit africain U14 grade 2 en était à la phase des demi-finales hier au Club olympique de Tananarive (COT).

Dans ce tournoi qui réunit douze pays, Madagascar est à la hauteur de l'événement en dehors et sur les courts.Chez les garçons, Mahefa Rakotomalala a réalisé une belle prestation durant le duel qui l'a opposé à l'Égyptien Mostafa Noureldine.Après une mauvaise entame, Mahefa a été mené tout de suite 5/2 avant de revenir à 5/5. Il a cédé tout de même le premier set parr 5/7 après avoir mal négocié quelques points importants.

Dans le second set, Mahefa a été tout simplement spectaculaire (6/1) en décidant un plan offensif qui s'est souvent conclu au filet.C'est dans le super tie-break que Mahefa s'est arraché pour s'adjuger la victoire par 11/9.« Le match s'est joué à très peu de chose. Au début je n'étais pas bien mentalement. C'est en gagnant le second set que j'ai commencé à avoir vraiment confiance en moi. Après, dans le super tie-break, j'ai su m'encourager tout en restant plus offensif que mon adversaire », estime Mahefa Rakotomalala.

Revanche

En finale, Mahefa Rakotomalala aura à jouer ce jour contre le Rwandais Junior Hakizumwami, vainqueur du Zimbabwéen Takura Mhwandagara en deux sets (7/6 7/5).

Il a déjà joué cet adversaire au Kenya en décembre et avait perdu.La finale sera pour lui une occasion de prendre sa revanche.Chez les filles, Miotisoa Rasendra s'est payé quelques frayeurs face à la talentueuse Mirindra Razafinarivo qui aura juste douze ans cette année. Plus décidée et plus expérimentée, Miotisoa s'est imposée en deux sets (6/4 7/6).En finale, elle affronte ce jour l'Égyptienne Adel Ahmed Malak, gagnante d'Elisoa Andriantefihasina.En parallèle avec les finales du simple, les demi-finales et finales des doubles seront aussi au programme de ce jour au COT à Ilafy.