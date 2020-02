Ile Maurice: Rodrigues - Un journaliste impliqué dans un accident de la route

Jean François Collet, journaliste indépendant à Rodrigues, a comparu en cour dans la matinée de ce lundi 24 février. Il répond d'une accusation de «wounds and blows by imprudence» et a été reconduit en cellule policière. Il est suspecté d'être à l'origine d'un accident survenu dans la soirée d'hier à Mt Cabris Corail.

C'est vers 20 heures hier que la police a découvert un homme et une jeune fille blessés gisant sur la route. A côté d'eux, une moto renversée. Il s'agissait de Ghislain Von Mally, un entrepreneur habitant Grand La Fouche Corail et de sa fille âgée de 13 ans. Dans sa déposition, l'homme a expliqué qu'il a été victime d'un accident de la route. Père et fille ont été transportés à l'hôpital. La jeune fille a eu une jambe amputée.

Dans la soirée, lorsque la nouvelle a commencé à se propager, Jean-François Collet a contacté la police pour dire qu'il serait en cause dans cet accident. Au tribunal ce matin, le journaliste a exprimé ses regrets. Sa prochaine comparution est prévue pour le 27 février prochain.