Soudan: Des experts appellent à soutenir le Soudan dans la lutte contre la traite des êtres humains

Khartoum — Un certain nombre d'experts et de spécialistes dans le domaine de la traite des êtres humains ont appelé la communauté internationale et l'Union européenne à soutenir le Soudan de manière matérielle et logistique dans la lutte contre la traite des êtres humains, au motif que le Soudan est un pays de transit et la préparation des victimes.

Ils ont apprécié les efforts du Soudan dans la lutte contre la traite des êtres humains aux niveaux régional et international ainsi que le rôle joué à cet égard par les Forces de Soutien Rapide (FSR).

Lors de l'atelier sur la traite des êtres humains et les moyens de la combattre, organisé lundi par le Centre de dialogue pour les études et la formation, les experts ont affirmé la nécessité de renforcer les aspects sécuritaires des décisions politiques, en plus de la participation des organisations de la société civile et des universités aux opérations dans ce domaine ce qui est considéré comme l'un des plus grands délits frontaliers.

Pendant ce temps, le porte-parole des Forces de soutien rapide, Brig. Jamal Jumaa Adam, a passé en revue les efforts déployés par les Forces de soutien rapide dans la lutte contre la traite des êtres humains aux frontières communes entre le Soudan, la Libye et le Tchad ainsi que dans les zones qui témoignent une traite active des êtres humains.