Soudan: Al-Hassahissa et FFC - Efforts pour atteindre les Objectifs de la Révolution

Medani — Le Directeur Exécutif de la Localité d'Al-Hassahissa, Etat de Gazera, Khider Al-Zain, a souligné l'importance de la Coopération et de la Coordination des efforts avec les Forces de la Liberté et du Changement (FFC) et les Comités de Résistance et la Localité pour atteindre les Objectifs de la Révolution et améliorer les Services et les Moyens de Subsistance des Citoyens.

Il a souligné, lors d'une réunion dans son bureau aujourd'hui avec une Délégation du FFC, l'importance de la Localité d'unifier les efforts pour résoudre les problèmes concernant l'Approvisionnement en Pain et en Carburant en Coordination avec le Mécanisme de Distribution et les Propriétaires des Boulangeries et des Stations-Service de Carburant.