Soudan: Les FLC affirment leur soutien au Forum de Paix de Juba

Juba — - Les Forces de la Liberté et du Changement (FLC) ont affirmé leur soutien au Forum de Négociation de Paix de Juba qui a été convenu par les deux Parties aux Négociations.

Juba, la capitale de la République du Sud Soudan , connait ces jours-ci une présence intensive des Dirigeants des FLC qui se sont engagés dans des rencontres intensives avec les Dirigeants des Pistes et des Différents Mouvements.

Dans un communiqué de presse à SUNA, le Porte-parole des FLC, Wajdi Saleh, a révélé l'adoption d'une Décision des FLC d'envoyer une Grande Délégation, divisée en deux parties ; Une Délégation qui se joindra aux Négociations Quotidiennes et une Délégation Politique chargée de faciliter le Processus de Négociation et de rencontrer le Mouvement populaire dirigé par Abdul-Aziz Al-Hello et le Front Révolutionnaire pour discuter de toutes les Questions en Suspens.

Il a souligné que la Délégation Gouvernementale pour les Négociations est devenue unifiée et comprend des Représentants de chacun des Conseils des Ministres et du Conseil Souverain et des FLC, qui sont les trois membres de l'Autorité de Transition.

La Délégation des FLC et Le Mouvement Populaire-Nord discutent des Questions en Suspens, au premier rang desquelles la Question de la Laïcité et de l'Autodétermination, soulignant les efforts pour surmonter les obstacles et essayer de ramener le Front Révolutionnaire aux FLC après qu'il les avait quittées au cours de la dernière période, soulignant la Vivacité des FLC, que cela n'affecte pas la Conduite des Négociations et l'Instauration d'une Paix Globale et Juste.

Il a déclaré que la délégation des FLC a rencontré à Juba le Leader Abdul-Aziz Al-Hello et a tenu quatre réunions avec les Comités Mixtes des FLC et du Mouvement Populaire du Nord pour discuter des Questions en Suspens, en particulier la Question de Laïcité et d'Autodétermination, se référant aux efforts visant à surmonter les obstacles et à ramener le Front Révolutionnaire aux FLC après qu'il en soit sorti au cours de la Période Ecoulée.

Wajdi a déclaré que la Délégation des FLC a félicité le Gouvernement et le Peuple du Sud Soudan pour la mise en œuvre de l'Accord de Paix, et s'est félicitée des efforts déployés par le Gouvernement et le Peuple de l'Etat du Sud Soudan pour réussir le Négociations.

Il a souligné que parvenir à la Paix dans l'Etat du Sud Soudan signifie parvenir à la Paix au Soudan, faisant référence aux Relations Solides et aux Liens Communs qui unissent les deux pays.

Il a affirmé que le but de tous ces efforts et activités intensifs est de travailler à Rapprocher les Points de Vue et à donner une pousse aux choses dans une Direction, soulignant que la Voix de la Délégation Gouvernementale est devenue Unifiée et que la Voix des FLC d'une manière ou d'une autre est devenu une Véritable Expression de ce que la Délégation Gouvernementale présente dans les Salles de Négociation.

Wajdi a déclaré que le Leader Abdul-Aziz Al-Hello n'a aucune réserve concernant la Nomination de Walis et la Formation de l'Assemblée Législative, au motif que ce qui est convenu dans les Négociations sera appliqué.

Il s'est félicité des Progrès Accomplis dans le Dossier des Négociations, soulignant leur Détermination à négocier avec les Autres Forces des Mouvements de Lutte Armée pour parvenir à une Paix Durable, Globale et Juste.