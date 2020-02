Soudan: Al-Burhan regagne le pays après une visite de deux jours à Juba

Khartoum — Le Président du Conseil Souverain de Transition, le Lt-Gén. Abdul-Fatah Al-Burhan, est rentré Dimanche à Khartoum après une visite de deux jours en République du Sud Soudan.

Il a été reçu à l'aéroport de Khartoum par le Premier Vice-président du Conseil Souverain de Transition, le Lt-Gén. Mohamed Hamdan Daglo, ainsi que plusieurs Membres et Hauts Fonctionnaires du Conseil Souverain.

Par ailleurs, le Chef du Département de l'Administration Africaine au Ministère des Affaires Etrangères, l'Ambassadeur Jamal-Eddin Al-Sheikh, a décrit la visite du Lt-Gén. Al-Burhan à Juba comme un Succès et a représenté une Nouvelle et Forte Poussée vers la Paix au Sud Soudan et le Soudan, surtout que le Soudan est le Président en exercice de l'IGAD et l'un des Garants de l'Accord de Paix avec l'Ouganda.

Il a déclaré qu'Al-Burhan avait fait des efforts et de Bons Offices avec l'Opposition du Sud jusqu'à ce qu'ils acceptent de choisir Hussein Abdul-Baghi comme 5ème Vice-président, notant qu'Abdul-Baghi avait prêté serment devant le Président Salva Kir.

L'Ambassadeur Al-Sheikh a indiqué qu'Al-Burhan a prononcé un Discours dans lequel il a félicité le Peuple et le Gouvernement du Sud Soudan, les Communautés Internationales et Régionales et les Dirigeants de l'IGAD pour avoir instauré la Paix, et a affirmé que le Soudan se tenait aux côtés des Frères du Sud Soudan, en plus le Support de l'IGAD.