Madagascar: Concert - Retour poétique pour Linda Volahasiniaina

Une musicienne unique en son genre. Linda Volahasiniaina est l'une des rares femmes à s'appliquer avec passion en jouant de cet instrument typique de la Grande île qu'est la valiha. Mais plus encore.

Pluri-instrumentaliste avec comme principale vocation de promouvoir activement la musique et la culture malgaches dans toute leur splendeur, elle est aussi musicothérapeute. Voilà plus d'une décennie qu'elle conquiert, surprend et envoûte les mélomanes qui croisent son chemin, de sa créativité et de son talent.

D'une grande humilité également, Linda Volahasiniaina a toujours privilégié le dialogue à travers la musique. Et c'est toujours aussi dynamique et portée par ces valeurs qui régissent son art, que cette musicienne émérite nous revient. Rendez-vous nous est ainsi donné ce 28 février à partir de 19 heures pour un concert inédit de Linda Volahasiniaina et sa bande à l'Is'Art Galerie d'Ampasanimalo.

Douceur, poésie et émotions seront au programme aussi bien pour ses inconditionnels que ceux qui s'y trouveront pour la découvrir.

Comme une thérapie

De même, fraternité, harmonie et convivialité s'illustreront, encore une fois, comme les mots d'ordre de son concert.

Le temps d'une soirée, laissez-vous donc bercer par l'éclectisme de la musique de Linda Volahasiniaina. D'autant plus que ses compositions, elle vous les jouera comme si elle conte une histoire fantaisiste en ode à nos traditions. Vous promettant un voyage des plus mélodieux, elle sublimera cette soirée de sa musique riche en créativités, innovantes mais néanmoins très ancrée dans l'identité culturelle malgache.

Outre la valiha, elle sera aussi ravie d'exposer aux côtés de ses pairs sa maîtrise du fameux « jejo voatavo », du kabôsy, mais aussi des percussions. Frénétique, entraînante, mais le tout savamment dosée d'une bonne touche de poésie, chaque composition qu'elle jouera à l'Is'Art Galerie à Ampasanimalo égayera votre âme.

C'est bien connue, la musique réconforte l'esprit et enchante le cœur, une thérapie incontournable dans une société gangrénée par la monotonie et son rythme de vie effrénée. À travers sa musicothérapie, Linda Volahasiniaina brise le silence, nous aide à nous exprimer aux rythmes de ses compositions et nous rassure. Ce vendredi, elle vous prescrira un remède des plus efficaces à vos maux, sa musique.