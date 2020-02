Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - V.Club et DCMP à forces égales, Rangers domine Bukavu Dawa

Il n'y a pas eu de vainqueur lors du derby de Kinshasa entre l'AS V.Club et le DCMP. C'était la 23e confrontation depuis 2011.

L'AS V.Club et le Daring Club Motema Pembe (DCMP) se sont quittés sur un résultat d'égalité d'un but partout, le dimanche 22 février, au stade des Martyrs à Kinshasa, en match comptant pour la manche retour de la 25e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), la Ligue 1. Les Dauphins Noirs ont été cueillis à froid dans cette explication dès les premières secondes en encaissant un but inscrit par Karim Kimvidi qui jouait son tout premier match chez les Immaculés. Il a profité d'un service de Vinny Bongonga qui a récupéré un ballon dans l'axe de la défense hésitante de V.Club sur cette action.

Après ce moment de flottement, les joueurs de l'entraîneur Florent Ibenge ont graduellement repris le contrôle du match, mais sans veritablement inquiéter le gardien de but international congolais de Brazzaville, Barel Mouko, du DCMP. Il a fallu attendre la 40e minute pour voir une action offensive de l'attaquant Fiston Mayele de V.Club. Sa frappe s'est écrasée sur le montant gauche du portier des Immaculés. C'était véritablement la première occasion franche de V.Club de revenir dans la partie. Et à la 44e minute, Michael Wango Mbabu a obtenu un pénalty. Le milieu défensif de V.Club a profité d'une erreur d'Enoch Inonga qui va le faucher dans la surface de réparation. Et La sentence a été exécutée par un ancien du DCMP, Ricky Tulenge, qui faisait également ses grands débuts dans V.Club.

Daring avait l'occasion de l'emporter avec le pénalty accordé dans les dernières minutes à la suite d'une faute de main discutable d'un défenseur de V.Club. Mais l'Ivoirien Junior Koné, moins inspiré, a tiré dans les gants du gardien Nelson Lukong qui a superbement anticipé la frappe du milieu offensif ivoirien des Immaculés. Le portier camerounais de V.Club n'a pas eu à s'employer pour arrêter le tir du milieu offensif ivoirien qui a pourtant fait un match correct.Sur le plan comptable, ce nul n'arrange aucun de deux clubs qui vont garder leur positionnement au classement avec trente-six points pour V.Club et trente-cinq pour le DCMP. Autant dire déjà que la lutte pour la Ligue des champions sera très acharnée.

Rangers bat BuDa...

Avant cette rencontre, l'Académique club Rangers a battu l'OC Bukavu Dawa de la province du Sud-Kivu par un but à zéro. L'unique but de la partie a été une réalisation de Kazema Baso à la 42e minute de la partie. Ce succès permet aux Académiciens de Kinsasha de totaliser vingt-six points, occupant désormais à la 7e position au classement. Les Corbeaux de Bukavu pour leur part n'ont que dix points, bloqués à la 15e place.