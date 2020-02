Congo-Brazzaville: Droit de l'enfant - La Fondation cœur de Lydine milite pour la protection des orphelins

Lors d'une descente, le 22 février dans certains orphelinats, les membres de cette organisation ont invité les orphelins à lutter contre les antivaleurs en respectant les biens d'autrui.

Faisant partie des couches vulnérables de la société, les orphelins sont pour la plupart exposés aux différents problèmes de la vie. Souvent désespérés à cause d'un manque d'orientation, ces derniers se lancent régulièrement dans le banditisme et le non-respect des lois et règlements de la société.

C'est pour mettre fin au banditisme que le bureau national de la fondation Cœur de Lydine, accompagné de certains agents du groupe Charden Farell, ont fait une incursion à la fondation Duhamel et Simon, un centre d'accueil où vivent trente-cinq enfants vulnérables dont l'âge varie entre trois et quinze ans. A travers des messages portés sur l'espoir et l'estime en soi, les membres de la Fondation Cœur de Lydine ont réconforté ces enfants avant de les inviter à la discipline, de s'engager dans le travail scolaire et au respect des normes sociales.

Selon Claude Kosthaud, secrétaire général de la Fondation cœur de Lydine, cette descente consiste à réaliser certains objectifs de leur structure. « Ce sont certes les enfants mais ils sont humains comme nous et nous croyons qu'ils ont la capacité de comprendre le message. Le but n'est pas forcément de les obliger d'aller à l'école, mais nous devrons leur faire comprendre qu'ils valent quelques choses, quel que soit ce qu'ils veulent faire dans la vie », a-t-il signifié.