Madagascar: Sports Mécaniques - FIA et FSAM se concentrent sur la détection

« Looking for tomorrow's champions ». Littéralement « à la recherche des champions de demain ».

Tel est la ligne conductrice de la nouvelle initiative de la Fédération Internationale de l'Automobile. Un projet qui s'adresse aux jeunes pilotes âgés de 17 à 25 ans. Un projet auquel la Fédération du Sport Automobile de Madagascar adhère, en s'engageant de manière concrète: « La FIA prévoit deux méthodes de détection, qui seront ajoutées aux deux autres méthodes de la FSAM. Les détections proposées par la FIA sont le Digital Motorsport (virtuel) et le Motorkhana (gymkhana). Pour sa part, la FSAM proposera en plus le slalom et probablement le karting ».

Voilà pourquoi le gymkhana fera son apparition dans le calendrier 2020 de la FSAM, en plus du championnat de slalom, du championnat de karting et du championnat de rallye virtuel.

« Nous débuterons ce programme cette année. Les épreuves devront comprendre six manches en slaloms/courses de côte, trois en virtuel, quatre en gymkhana et cinq en karting. Une réunion d'information se tiendra au mois de mars. Quant à la sélection continentale, elle se fera en novembre », conclut-on auprès de la FSAM. On attend impatiemment cette réunion d'information.Elle permettra de mieux comprendre les conditions de participation et le déroulement des compétitions. Mais aussi de découvrir en détail ce que réserve la FIA aux futurs vainqueurs.