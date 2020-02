Ile Maurice: Metro Express - Mesures additionnelles pour assurer la sécurité du public

communiqué de presse

Lors de la Private Notice Question axée sur le système de métro léger ce matin à l'Assemblée nationale, le ministre du Transport routier et du Métro léger, M. Alan Ganoo, a souligné que le gouvernement veillera à ce que le projet Metro Express réponde aux exigences de sécurité et de qualité, et qu'un nouveau plan pour renforcer la sécurité du public est en cours.

Le ministre a rappelé que le système de métro léger est conçu pour s'intégrer à d'autres modes de transport, et qu'une intégration effective ne peut se faire qu'avec l'adaptabilité, une nouvelle culture et une meilleure discipline de la part des usagers de la route vis-à-vis de la nouvelle configuration voie ferroviaire - route. Ainsi, pour familiariser le public au nouveau système du métro léger, la Metro Express Limited (MEL) a déjà commencé une campagne d'éducation et de sensibilisation dans les médias depuis 2019, de même que la distribution au public de quelque 50 000 brochures et 5 000 affiches relatives à la sécurité aux intersections lignes ferroviaires et routes.

Selon M. Ganoo, suite à un atelier de travail multipartite, tenu le 14 février 2020, et après une évaluation réalisée par les autorités en ce qui concerne les mesures de sécurité supplémentaires à mettre en œuvre, des mesures additionnelles telles que des améliorations géométriques, des marquages routiers améliorés, des feux de signalisation plus visibles et la suppression de stationnement routier sont à prévoir.

Le ministre Ganoo a ajouté que l'utilisation d'un système de barrière comme mesure de sécurité temporaire est considérée comme la solution la plus optimale, compte tenu des risques liés à la période d'adaptation des usagers de la route. Il a en outre souligné que depuis la mise en place du projet Metro Express, un système de communication a été établi comprenant des représentants du PMO, de MEL, de Larsen & Toubro et de la police afin d'assurer un flux constant d'informations vers le public.

« Le projet Metro Express est considéré par la population comme un mode de transport public moderne, fiable, facile à utiliser et respectueux de l'environnement, et jusqu'à présent, quelque 800 000 personnes ont voyagé en toute sécurité», a fait ressortir M. Ganoo. Il a exhorté les usagers de la route et le public en général à agir de manière plus responsable.