Gabon: LSP - Entreprise de sécurité et de nettoyage

Le jeune gabonais Patrick Evoung, est le responsable de la société Lumière Sécurité et Propreté (LSP) Gabon. C'est une entreprise qui exerce dans la sécurité et le nettoyage à Libreville. Cette structure, selon le jeune patron, permet à beaucoup des jeunes de sortir du chômage qui mine actuellement le pays.

Lumière Sécurité et Propreté (LSP) Gabon est entreprise proposant différentes prestations telles que la sécurité et le nettoyage. Elle met à la disposition des ménages ou des résidences, un service de gardiennage qui répond au différentes attentes. Les agents de sécurité, selon le responsable, sont équipés de matériels tels que des matraques électriques, de paires de menottes, de tonfas etc.... . Tout ce matériel leur permet de se défendre et de veiller sur les biens et des personnes en cas de danger. Ces agents sont entraînés aux combats corps à corps prêts à intervenir à toute éventualité.

Aussi, faut-il souligner que la structure excelle dans le nettoyage, mettant à la disposition des clients les femmes de ménage (techniciennes de surface). Ce service met en exergue l'aspect nettoyage et propreté des maisons, bureau dans les entreprises. Les agents de cette structure font aussi dans l'entretien des espaces comme des jardins et les potagers ; des entretiens de maison dont le ménage et le repassage, exécution des travaux domestiques. Ce domaine s'ouvre à long ou à court terme. « Tout dépend de l'employeur et des produits de qualité mise la disposition » fait savoir Patrick Evoung.